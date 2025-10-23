Bachfest 2025 im Gasteig HP8

Bach mal ganz anders – Im Gasteig HP8, dem Festivalzentrum des Bachfest München, kann man den ganzen November über neue Wege zu Bach entdecken – virtuell, relaxed und sogar garniert mit Konfitüre.



„Wir wollen das Genie Bach im Gasteig HP8 mal aus ganz neuen Blickwinkeln erlebbar machen“, sagt Gasteig-Geschäftsführerin Stephanie Jenke. Gemeinsam mit Kulturmanagerin Anna Kleeblatt und Dirigent und Konzertorganist Hansjörg Albrecht ist sie Initiatorin des „Bachfest München 2025 – Neue Wege zu Bach in Bayern“.



Feierlich eröffnet wird das Bachfest am Sonntag, 2. November in der Isarphilharmonie des Gasteig HP8 durch den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann. Der Windsbacher Knabenchor und das Freiburger Barockorchester stimmen mit fünf Werken von Bach auf vier Wochen Festival ein.



100 Jahre Bachfest – und zum ersten Mal partizipativ: Alle, die wollten, konnten Teil des Musikfestivals werden. Herausgekommen ist ein musikalischer Marathon mit mehr als 300 Veranstaltungen in ganz Bayern.



Knapp 20 davon finden im Gasteig HP8 statt. Dazu gehören selbstverständlich auch klassische Konzerte mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und Sir Simon Rattle (6. und 7.11.) oder dem Madrigalchor und Barockorchester der Hochschule für Musik und Theater München (16.11.), die Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion aufführen.



Schon ab Freitag, 31. Oktober, können alle vor dem Gasteig HP8 zehn Tage lang selbst in die Welt Bachs eintauchen: Beim Virtual-Reality-Projekt „Die Himmelsburg“ erleben Bachfans via VR-Brille und Kopfhörer Bachs Welt „live“ und besuchen die historische Kapelle im Weimarer Stadtschloss, in der der Komponist einst große Werke schuf.



Wege, Johann Sebastian Bach neu zu entdecken, müssen aber nicht automatisch in ein Konzert führen. Künstler*innen des HP8-Geländes haben sich in Gemälden, Zeichnungen und Fotografien mit Bachs Kompositionen auseinandergesetzt. Ihre Ausstellung „Kontrapunkte“ ist ebenfalls ab dem 31. Oktober in der Halle E des Gasteig HP8 zu sehen.



Einen musikalisch neuen Weg, sich nicht nur Bach, sondern auch der eigenen Angst zu nähern, schlägt das Duo Arima am 3. und 4. November ein. Bei der „Relaxed Performance“, durch die sich Bach wie ein roter Faden zieht, kann man um die Musikerinnen herum verteilt lauschen, zwischendrin den Platz wechseln oder den Raum verlassen. Multimediale Projektionen und elektrisch erzeugte Sounds ergänzen das bunt gemischte Programm.

Beim Kult-Format „Community Dance“ im Gasteig HP8 am Sonntag, 9. November, wird dieses Mal zu musikalischen Variationen von Bachwerken getanzt, die Münchner Volkshochschule erkundet Bachs Welt mit drei Vorträgen zum „Literarischer Barock“ (14., 21. und 18.11.) und präsentiert Choräle zum Mitsingen und Zuhören (15.11.). Am 22. November wird dann in der Halle E festlich getafelt: Leckere Frühstücksmenüs werden von Barockmusik und -tanz versüßt – Mittanzen ist ausdrücklich erwünscht.