Bad & Bold präsentiert: Meet the Makers – Motorcycle and Fashion Show 15.2. – 17.2.2019, Kohlebunker, Motorworld München

Genau gegenüber der jährlich stattfindenden Motorradmesse in München, veranstaltet der Onlineshop für Biker’s finest fashion, Bad and Bold, erstmalig die internationale “Meet the Makers” Show. Auf fast 1.000 qm Event-Fläche in der 2016 restaurierten Nachkriegs-Ruine Kohlebunker, treffen Motorrad-Bekleidungs- und Zubehörhersteller sowie Customizer in gemütlicher Atmosphäre auf interessierte Fans und Kunden. “Meet the Makers” soll sich dabei als eine ergänzende Veranstaltung der Cafe Racer und Scrambler Szene etablieren.

Unter den Ausstellern aus ganz Europa sind u.a. führende Marken der Customszene, wie bspw. Ashley Watson aus England, Thomas von Kytone aus Frankreich, Karles von Fuel Motorcycles aus Spanien, Arnaldo von Holy Freedom aus Italien, Martien von Berham Customs, Berlin, Reier Motors aus Salzburg, die Jungs von Rokker aus der Schweiz, Theodorus von Thedi Leathers aus Griechenland, aber auch Motorrad-Marken wie BMW Motorrad, Indian und Norton und natürlich die regionale Motorradszene wie Diamond Atelier und Temple Choppers aus München oder Dandy Style Company aus Nürnberg haben sich von Idee und Location begeistern lassen. Damit sich jeder auch entsprechend für die kommende Saison ausstatten kann, dafür sorgen die Verkaufsstände von 24helmets.de und Bad and Bold. Eine Bar, ein Kaffeestand von Flo Nagel, Snacks von Flo&Co sowie die Bands Monaco Blues Saw Massacre und Fever am Freitag- und Samstagabend runden die Show ab.

Werbung / Anzeige

“Wir wollen ein ergänzendes Programm zu den typischen Frühjahrs-Motorradmessen schaffen. Mehr Lifestyle bieten, Gleichgesinnte treffen, aus erster Hand erfahren was sich Designer und Customizer gedacht, was sie inspiriert hat, welche Pläne sie dieses Jahr umsetzen. Uns bringen diese persönlichen Treffen mit der Motorradszene immer so viel, dass wir nun mit dieser Idee ein kleines bisschen an unsere Kunden weiter geben wollen” erklärt die Chefin von Bad and Bold, Barbara.

Öffnungszeiten:

Freitag und Samstag von 10 Uhr bis 22 Uhr,

Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr.

Eintritt ab 12 Jahren 5 Euro pro Tag.

Weitere Infos:

meet-the-makers.de