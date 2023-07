Bairisch tanzen und genießen! Kocherlball rund um den Chinesischen Turm am 16. Juli 2023

Am Sonntag, den 16. Juli 2023 ist es endlich wieder soweit: auf geht’s zum traditionellen Kocherlball am Chinesischen Turm.

Da heißt es wieder für Alt und Jung, für Münchner und Zuagroaßte: sehr früh aufstehen, rein ins Dirndl und in die Lederhos´n oder in ein historisches Kocherlg´wand und auf geht’s in den Biergarten am Chinesischen Turm.

Für viele Münchnerinnen und Münchner ist der Kocherlball das schönste Traditionsfest der Stadt, auf dem man zu echter Volksmusik tanzen, anbandeln und genießen kann.

Im vergangenen Jahr waren es nach der langen Coronapause wieder rund 10.000 Besucher, die die ganz besondere morgendliche Atmosphäre dieser einzigartigen Münchner Kulturveranstaltung genossen.

Die Wirtsfamilie Haberl veranstaltet den Kocherlball auch heuer wieder ganz in der Tradition seiner Anfangsjahre um 1880: Ein stimmungsvolles Fest zum Sonnenaufgang, mit ursprünglicher Volksmusik und historischen Tänzen, mit kalten und warmen Schmankerln, frischen Schmalznudeln, Kaffee und Getränken von den Biergartenstationen.

Eine Besonderheit gibt es für Genießer in diesem Jahr: Der Kocherlball ist der Start für die offizielle Jubiläumsfeierlichkeiten „40 Jahre Original Haberl Ochsensemmel“ – denn im Jahr 1983 erfanden Anneliese und Hermann Haberl die legendäre Spezialität in und für die Ochsenbraterei auf dem Oktoberfest München. Seit 40 Jahren ist diese Spezialität mit Ochsenfleisch vom Städtischen Gut Karlshof, knackigem Gemüse und der Cocktailsoße nach Hausrezept oft kopiert und doch nie erreicht worden. Aufgrund der großen Nachfrage wird die Ochsensemmel mittlerweile auch in den Biergärten der Wirtsfamilie Haberl angeboten – und stärkt auch auf dem Kocherlball die Tanzenden!

Die Stimmung in den frühen Morgenstunden, wenn die ersten Gäste noch im Morgengrauen ihre kerzengeschmückten Tische einnehmen, ist romantisch und erwartungsvoll. Wenn Punkt 6 Uhr morgens der Kocherlball eröffnet wird und der Biergarten sich in den größten Tanzboden der Stadt verwandelt, wird es lustig und ausgelassen.

Das beliebte Tanzmeisterpaar Katharina Mayer und Markus Kaindl sorgt dafür, dass auch völlig Ungeübte beim Landler, dem Zweifachen oder der Polka mittanzen können.

Und für alle, die bereits vorher bairisch tanzen lernen wollen, gibt es wieder Tanzkurse im Hofbräuhaus, die ebenfalls von den Kocherlball Tanzmeistern geleitet werden. Alle Infos, Termine und einige Videos zum Üben daheim unter www.kocherlball.de/tanz.

Aufgespielt wird heuer vom Niederbayerischen Musikantenstammtisch und dem Rengschburga Musikantenstammtisch. Beide Gruppen zeichnen sich durch ihre junge, frische Volksmusik aus, die sie gerne ganz ohne Noten und aus der Stimmung heraus spielen – zünftig und mitreißend!

Übrigens: Ein bisserl Regen stört weder die Kocherlballfans noch die Veranstalter. Bei Dauerregen oder schwerem Gewitter muss der Ball aber ersatzlos gestrichen werden und die Ballbesucher müssen sich bis zum Jahr 2024 gedulden. Bei unklaren Wetterverhältnissen kann man sich noch in der Nacht vor dem Kocherlball unter www.kocherlball.de informieren, ob der Ball stattfinden kann.

Die Geschichte des Kocherlballs

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts traf sich bei schönem Wetter jeden Sonntag das Hauspersonal am Chinesischen Turm zum Tanz. Im Jahr 1904 wurde der Ball verboten. Der Grund: Die Kocherl und ihre Galane sollen es nach Ansicht der Obrigkeit mit der Sittlichkeit nicht so genau genommen haben.

Anlässlich der 200-Jahr-Feier des Englischen Gartens 1989 wurde der Kocherlball auf Initiative des damaligen künstlerischen Leiters, Dr. Pankraz Freiherr von Freyberg, wieder ins Leben gerufen. Seitdem ist das morgendliche Tanzvergnügen zu einer echten Institution geworden und findet einmal im Jahr, immer am dritten Sonntag im Juli, statt.

Der Kocherlball wird veranstaltet von der Wirtsfamilie Haberl (u.a. Biergarten am Chinesischen Turm) und programmatisch unterstützt vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München.