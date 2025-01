Bauarbeiten für neues Stellwerk: Änderungen im S-Bahn-Verkehr

Um das neue elektronische Stellwerk (ESTW) am Ostbahnhof im Sommer in Betrieb nehmen zu können, sind umfangreiche Abnahmetests notwendig. Bereits im November und Dezember gab es dafür Einschränkungen an Wochenenden, nun setzt die DB diese Arbeiten an weiteren Wochenenden fort und baut außerdem für die 2. Stammstrecke. Die Modernisierung der Infrastruktur ist ganz im Sinne des Sanierungsprogramms „S3“, mit dem die DB bundesweit den Fokus auf die Sanierung der zu alten, zu störanfälligen und zu vollen Infrastruktur legt. Bis 2027 will die DB damit die Resilienz des Netzes verbessern.

Wochenende 10. bis 13. Januar: Keine S-Bahnen im Stammstreckentunnel

Von Freitagabend, 10. Januar (22.10 Uhr), durchgehend bis Montagmorgen, 13. Januar (4.40 Uhr), finden Kampfmittelsondierungen im westlichen Bereich der Gleise 2 bis 5 am Ostbahnhof für die künftige neue Bahnsteigunterführung statt. Außerdem nutzt die DB die Zeit für vorbereitende Maßnahmen zur Inbetriebnahme des ESTW, darunter Arbeiten an Kabeln und Oberleitungen.

Im genannten Zeitraum verkehren zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof sowie zwischen Ostbahnhof und Giesing/Trudering keine S-Bahnen. Die S7 ist als einzige Linie nicht betroffen und fährt regulär. Die übrigen Linien fahren wie folgt:

Die S1 beginnt/endet am Hauptbahnhof und hält nicht an der Hackerbrücke.

beginnt/endet am Hauptbahnhof und hält nicht an der Hackerbrücke. Die S2 entfällt zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof und hält nicht in Berg am Laim und am Leuchtenbergring.

entfällt zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof und hält nicht in Berg am Laim und am Leuchtenbergring. Die S3 entfällt zwischen Pasing und Giesing (U2).

entfällt zwischen Pasing und Giesing (U2). Die S4 fährt nur zwischen Geltendorf und Heimeranplatz (U5).

fährt nur zwischen Geltendorf und Heimeranplatz (U5). Die S5 fährt nur zwischen Kreuzstraße und Giesing (U2).

fährt nur zwischen Kreuzstraße und Giesing (U2). Die S6 entfällt zwischen Hackerbrücke und Trudering (U2).

entfällt zwischen Hackerbrücke und Trudering (U2). Die S8 entfällt zwischen Pasing und Ostbahnhof.

Wochenende 18./19. Januar: Tagsüber weniger S-Bahnen in der Stammstrecke

Wegen Abnahmeprüfungen für das neue ESTW fährt jeweils tagsüber von 4 bis 16 Uhr nur eine Linie durch die gesamte Stammstrecke:

Die Linien S1 , S3 , S4 , S5, S7 fahren wie am Wochenende 10. bis 13. Januar.

, , , fahren wie am Wochenende 10. bis 13. Januar. Die S2 entfällt zwischen Isartor und Ostbahnhof und hält nicht in Berg am Laim und am Leuchtenbergring.

entfällt zwischen Isartor und Ostbahnhof und hält nicht in Berg am Laim und am Leuchtenbergring. Die S6 West und die S8 Ost bilden zwischen Tutzing und Flughafen eine durchgehende Linie, die als einzige die gesamte Stammstrecke durchquert. Die S6 Ost fährt nur zwischen Ebersberg und Trudering (U2). Die S8 West fährt nur zwischen Herrsching und Pasing.

Alternative Fahrtmöglichkeiten an den beiden Wochenenden

Für Fahrgäste fährt an den genannten Zeiträumen ein Busersatzverkehr zwischen Ostbahnhof und Trudering mit Zwischenhalten in Leuchtenbergring und Berg am Laim. Auf den übrigen betroffenen Abschnitten können Fahrgäste alternativ andere Verkehrsmittel im MVV nutzen:

Die Regionalzüge zwischen Pasing und Hauptbahnhof.

Die U5 zwischen Ostbahnhof und Stachus/Hauptbahnhof.

Die U-Bahn von/zur Innenstadt an den S-Bahnhöfen

Heimeranplatz (S4/S7àU5), Giesing (S3/S5àU2) und Trudering (S6àU2).

Heimeranplatz (S4/S7àU5), Giesing (S3/S5àU2) und Trudering (S6àU2). Der MetroBus 54 zwischen Giesing und Ostbahnhof über St.-Martin-Straße.

Die Tram 19 zwischen Berg am Laim und Max-Weber-Platz/Hauptbahnhof.

Weitere Bauarbeiten auf der Stammstrecke im Jahresverlauf

Im Jahresverlauf stehen zahlreiche weitere Bauarbeiten im S-Bahn-Netz an, von denen auch die Stammstrecke mit folgenden größeren Änderungen betroffen ist:

Am langen Osterwochenende vom 18. bis 22. April ist die Stammstrecke im Bereich Laim gesperrt. Die DB arbeitet an den Oberleitungen, an der Leit- und Sicherungstechnik und führt Kabeltiefbauarbeiten durch.

Die turnusmäßigen Instandhaltungswochenenden mit Sperrung der gesamten Stammstrecke sind heuer vom 9. bis 12. Mai sowie vom 17. bis 20. Oktober.

Bis zur Inbetriebnahme des neuen ESTW Ostbahnhof erfolgen weitere umfangreiche Abnahmeprüfungen und Prüffahrten, welche unter der Woche nachts und an den Wochenenden tagsüber durchgeführt werden.

In den Pfingstferien vom 6. bis 13. Juni geht das ESTW in Betrieb. Rund sieben Tage ist der S-Bahn-Verkehr zwischen Isartor und Ostbahnhof sowie zwischen Ostbahnhof und Trudering/Giesing/Johanneskirchen unterbrochen. In den Tagen danach ist der Verkehr stellenweise noch eingeschränkt.

In den Herbstferien finden während einer Totalsperrung vom 31. Oktober bis 10. November umfangreiche Baumaßnahmen im Bereich Laim statt. Unter anderem erfolgen eine Umstellung der Leit- und Sicherungstechnik und Arbeiten an der “Sendlinger Spange“.

Von Mitte Juli bis Anfang September komplettiert die DB in nächtlichen Sperrungen das Bahnsteigdach am Gleis 1 in Laim.

Hinzu kommen Bauarbeiten in zahlreichen Nächten und an Linienästen außerhalb der Stammstrecke.

Die S-Bahn informiert rechtzeitig über die Details. Alle geänderten Fahrpläne sind mit ausreichend zeitlichenem Vorlauf in der Online-Fahrtauskunft enthalten. Wer seine Fahrt mit Apps, auf der Webseite oder am Automaten plant, bekommt automatisch die beste Verbindung angezeigt. Details gibt es außerdem unter s-bahn-muenchen.de/baustellen. Für Fragen steht der S-Bahn-Kundendialog täglich von 6 bis 22 Uhr unter (089) 55 89 26 65 zur Verfügung.