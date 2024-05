Bayerische Landesgartenschau öffnet am 15. Mai 2024

ZUSAMMEN.WACHSEN. 2024 findet die erste Bayerische Landesgartenschau bei München statt

2024 ist die Gemeinde Kirchheim b. München Gastgeberin der 35. Bayerischen Landesgartenschau. Gartenschauen sind das perfekte Ziel für Tagesausflüge, einen Wochenend-Kurzurlaub – und natürlich alle Gartenschau-Freund*innen, die den Sommer 2024 mit ihrer Dauerkarte 145 Tage lang voll auskosten möchten.

Unter dem Motto „Zusammen.Wachsen.“ wird am 15. Mai 2024 der mehr als 100.000 Quadratmeter große Ortspark eröffnet, der zur Landesgartenschau neu entsteht. Zu diesem Zeitpunkt begrüßen farbenfrohe Frühlingsblüher die Besucher*innen, und ca. 2.000 Bäume spenden Schatten. Denn der Ortspark integriert zehntausende Quadratmeter Bestandsbewuchs und lässt dich Besucher*innen direkt eintauchen in das Abenteuer Natur.

Landschaftssee mit Liegewiese und Park-Kanzel mit Alpenblick

Höhepunkte im Gelände sind der mehr als 7.300 Quadratmeter große Parksee mit Uferbalkonen und Liegewiese und die 8,50 Meter hohe Park-Kanzel, die bei schönem Wetter den Blick bis in die Alpen freigibt. Gegliedert ist der Park in die unterschiedlichen Naturräume „Garten“, „Wildnis“, „Wasser“, „Wald“ und „Wiese“. Mit diesem Konzept der „5 Sphären“ schafft das Landschaftsarchitekturbüro SINAI Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH einzigartige Naturerlebnisse und Raum für Entdeckungen im Grünen direkt vor den Toren der Landeshauptstadt.

145 Tage Sommerfest für Familien, Naturliebhaber*innen und Kulturfreund*innen

Die Eröffnung des neuen Parks in Kirchheim b. München feiert die Bayerische Landesgartenschau Kirchheim vom 15. Mai bis 6. Oktober 2024: Mit täglichem Programm für jedes Alter und jeden Geschmack, mit Sport und Spiel, Freizeit, Gastronomie und Kultur in einer einzigartigen Umgebung. Daneben präsentieren sich ca. 90 Aussteller auf weiteren knapp 4 Hektar Fläche, die mit ihren Ideen zu Natur- und Umweltschutz, Gartengestaltung, Landschaftsbau, Klimaschutz und Umweltbildung eine Fülle an neuen Inspirationen liefern. Schulkassen sind in der „Schule im Grünen“ herzlich willkommen, und ein Veranstaltungsprogramm für alle Sinne lädt dazu ein, die Landesgartenschau Kirchheim täglich neu zu entdecken.

Viel Inspiration für den eigenen Garten

Für gärtnerisches Fachwissen sorgen die ca. 90 Ausstellungsbeiträge von renommierten Garten- und Landschaftsbaubetrieben sowie von Ministerien und Behörden. Sie geben Tipps für die Gestaltung von Balkonen und Gärten in jeder Größe und präsentieren Pflanzen, die dem Klimawandel besonders gut gewachsen sind. Auch das Pflanzkonzept der Gartenschau ist optimal an die klimatischen Veränderungen der kommenden Jahre angepasst. Bei Führungen und Fachvorträgen erfahren die Besucher*innen mehr dazu. In fünf sogenannten Blütenräumen (offen gestaltete Pavillons) zeigen die Florist*innen aus Bayern ihr Können – und arrangieren die Blütenpracht, entsprechend der Jahreszeit und der Veranstaltungsthemen, alle 14 Tage neu. Auf der Landesgartenschau Kirchheim finden Sie unter anderem Themengärten, Reihenhausgärten, Schwimmende Bäume, Klimabäume, wilde Blumenwiesen und unterfahrbare Hochbeete, die auch für Gärtner*innen mit körperlichen Einschränkungen gut geeignet sind.

Ein Spielplatz auf 3.000 Quadratmetern – bei freiem Eintritt für Kinder und Jugendliche!

Der Spielplatz „Keltenwelten“ greift die lange Siedlungsgeschichte der Gemeinde Kirchheim auf, die 4500 Jahre zurückreicht. Auf einer Fläche von 3.000 Quadratmetern entsteht ein Spielplatz der Extraklasse mit Klettertürmen, Langhaus, Matschplatz und Palisadenwänden. Inklusions-Spielgeräte sind ebenfalls integriert. So wird der Spielplatz zum Treffpunkt für alle. Und das, ohne dafür einen Eintrittspreis für die Landesgartenschau zu zahlen. Denn in Kirchheim gilt der Familienbonus: Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre sind frei!

Barrierefreiheit und Inklusion: eine Gartenschau für alle

Landesgartenschauen sind barrierefreie Veranstaltungen. Auch deshalb wurde darauf geachtet, dass spätestens alle 100 Meter eine Sitzgelegenheit vorhanden ist. Die Gastronomie befindet sich direkt am Parksee, der mit seinen Wasserterrassen und Uferbalkonen zum Verweilen einlädt. Zur Pause am Generationenplatz werden die Gäste von Rosen und farbenfrohen Stauden empfangen, und an der Blütenbar lässt sich der Tag entspannt ausklingen.

Der Vorverkauf läuft Dauerkarten zum vergünstigten Vorverkaufspreis erhalten Sie ab sofort online: https://kirchheim2024.de/shop. Für Rentner*innen und Begünstigte gibt es einen Rabatt. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre besuchen die Landesgartenschau kostenlos. Hunde sind auf der Landesgartenschau Kirchheim willkommen.