Bayerns Ernährungsministerin Michaela Kaniber eröffnet in München-Riem die Verbraucher-Messe Food&Life 2023

Abwechslungsreiche Back- und Koch-shows, genauso Food-Trucks mit diversen Köstlichkeiten, aber auch Start-ups – die mit innovativen Kreationen begeistern: das und vieles mehr hat die Messe „Food&Life 2023“ zu bieten. Die Bayerische Ernährungsministerin Michaela Kaniber eröffnete heute die beliebte Verbrauchermesse auf dem Münchner Messegelände (auf der Kochbühne in Halle A4). „Anders als die Bundesregierung setzen wir nicht auf Verbote, sondern auf gut informierte und mündige Verbraucher. Wir stellen den Wert nachhaltiger, regionaler und hochwertiger Produkte heraus, ohne die Menschen zu bevormunden. Die ‚Food&Life‘ leistet einen wichtigen Beitrag dazu. Ich wünsche Ihnen allen eine erfolgreiche Messe und zudem Zeit zum Probieren und Genießen vieler besonderer Produkte. Nehmen Sie sich bitte bewusst Zeit für persönliche lukullische Momente. Für mich gehört dazu auch das Wertschätzen der Erzeugerinnen und Erzeuger, ohne die es all dieser Köstlichkeiten hier gar nicht gäbe.“ Die Ministerin hieß mehr als 250 Aussteller und Genusshandwerker wie auch ein großes Fachpublikum willkommen.

Unter dem Motto „Bayerische Genussmomente“ präsentieren heuer auf der „Food&Life 2023“ auch 19 bayerische Betriebe aus dem Ernährungshandwerk ihre Produkte: Zum Beispiel verschiedene Biere und Weine, aber auch Haferdrinks, Käsespezialitäten, Mehlspeisen, Mais-Spezialitäten und Popcorn. Am Food-Truck „Hoamat auf d‘Hand“ wird kreatives bayerisches Street-Food vom Alpenburger über Kürbissuppe bis zum Graupenrisotto gereicht.

Auf einer Sonderfläche bieten dieses Mal die sogenannten Genuss-Schätze-Projekte verschiedenste Köstlichkeiten an. Vertreten sind unter anderem prämierte Käseschätze, edle Brände aus seltenen Streuobstsorten von insgesamt 20 kleinen Obstbrennereien, Spezialitäten vom Strohschwein und aus heimischen Nüssen. Die Angebot an bayerischen Genuss-Schätzen variieren auf der Messe täglich. Zudem stellt – stellvertretend für die kulinarische Vielfalt der 100 bayerischen Genussorte – der Genussort Bernried die Ferienregion Hirschenstein vor und bietet Wildprodukte vom Wildberghof Buchet an. Der Genussort Ruderting wird durch die Bio-Backwaren aus der Bio-Bäckerei Wagner präsentiert.

Die Projekte „100 Genussorte Bayern“ und „Genuss Schätze Bayern“ sind Teil der Premiumstrategie für bayerische Lebensmittel, die den Absatz hochwertiger Spezialitäten aus dem Freistaat weiter voranbringen soll. Weitere Informationen dazu finden sich unter www.genussschaetze.bayern und www.stmelf.bayern.de/premiumstrategie.

Die Verbrauchermesse „Life&Food 2023“ findet in diesem Jahr vom 29. November bis zum 3. Dezember auf dem Messegelände in München-Riem statt.