Beim Pschorr am Viktualienmarkt: Apfelstrudel im Glas und delikate Ziegensteaks unter bäriger Deko

Zwei Nächte lang haben Stefan Rainer, Florist vom Viktualienmarkt, und seine sieben Helfer und Helferinnen gewerkelt: Schließlich galt es, den gesamten hübschen Inhalt von 30 Kisten, meist auf Leitern stehend, dekorativ im Wirtshaus anzubringen.

Nun erstrahlt der beliebte „Pschorr“ von Wirt Jürgen Lochbihler in (vor)weihnachtlichem Glanz: Zu sehen gibt es im Parade-Wirtshaus am Viktualienmarkt nicht nur unzählige große Kugeln und Glocken, sondern inmitten von viel Tannengrün auch Pinguine über der Schänke oder Plüschbären im Nikolausgewand. Diese bevölkern einen der großen Lüster im Lokal und erfreuen nicht nur die kleinen Gäste.

.

Kulinarisch ist für Groß und Klein und für jeden Geschmack etwas dabei. Die bewährt guten, vor allem bayerischensinddie Wirtganz besonders am Herzen liegt. Im Pschorr erleben die Gäste, wie viel Geschmack und Qualität in regionalen Produkten stecken, die von ausgesuchten kleinbäuerlichen Betrieben in der Pschorr-Küche zu besonderenwerden.

Ganz neu finden sich auf der Speisekarte jetzt auch Gerichte von der heimischen Ziege (vom Biohof Egger aus Kempten). Beispielsweise gibt es rosa gebratene Ziegenlende mit Schmorgemüse und Kartoffelstrudel, Ragout mit hausgemachten Spinalspätzle oder in frischen Kräutern marinierte Ziegensteaks.

Einige Spezialitäten vom Murnau-Werdenfelser Rind, für die der Pschorr berühmt ist, bekommt man jetzt auch vor dem Wirtshaus, beispielsweise eine aromatische Bio-Rindsbratwurst. Diese und weitere kulinarische Schmankerl sind beim kleinen Weihnachtsmarkt namens Alpenwahn geboten, der heuer bereits zum 14. Mal vor dem Pschorr seine Standltüren geöffnet hat.

Die zwei Alpenwahn-Macher Michael Ludewig und Alen Rizvic sorgen dafür, dass der Glühwein täglich frisch aus Wein aus dem Veneto und selbst gemachtem Gewürzsirup zubereitet wird. Sehr beliebt ist auch der selbst gemachte und heiß servierte Apfelstrudelschnaps. Jeremy Langreuter bietet an seinem Standl kreative Crêpes an – von einer Schoko-Banane-Variante bis zum Pizza-Crêpe. Dazu gibt’s keine Weihnachtslieder, sondern Lounge- und Pop-Musik und einen überdachten Bereich mit Stehtischen.

Viele Alpenwahn-Besucherinnen und -Besucher treffen sich schon traditionell gern auch auf einen Glühwein und ein Weihnachtsmarkt-Schmankerl mit Familie, Freunden oder Arbeitskollegen erst beim Alpenwahn, um dann anschließend im Pschorr einzukehren – oder auch anders herum: Erst rein ins Wirtshaus, dann einen Absacker draußen. Schließlich hat der Alpenwahn (außer am Sonntag) bis 23 Uhr geöffnet.