Bennofest: Gottesdienste, Gemeinschaft, Musik und Tanz

Buntes Bühnenprogramm, spirituelle Angebote und Informationsstände rund um den Münchner Dom

Der Heilige Benno, der Münchner Stadtpatron, steht im Mittelpunkt des Bennofestes, das mit feierlichen Gottesdiensten am Sonntag, 9. Juni, im Münchner Liebfrauendom und einer breiten Palette an unterhaltsamen, informativen und interaktiven Angeboten am Samstag, 8. Juni und Sonntag, 9. Juni begangen wird.

Unter dem Motto „Schlüssel zu unseren Herzen“ laden der Katholikenrat der Region München und die Seelsorgsregion München dazu ein, mehr über die vielfältigen kirchlichen Angebote, Initiativen und Aktionen im Erzbistum München und Freising zu erfahren. „Es ist beeindruckend, zu sehen und hautnah zu erleben, welch wertvollen Beitrag die zahlreichen ehrenamtlich engagierten Christinnen und Christen für eine soziale, lebenswerte und gerechte Stadtgesellschaft leisten. Ich bin sehr dankbar für diesen großartigen Einsatz“, so Christoph Klingan, Generalvikar des Erzbischofs von München und Freising und zuständig für die Seelsorgsregion München. „Wir freuen uns über die Gelegenheit, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen – insbesondere mit denjenigen, die sonst kaum Kontakt zu Glauben und Religion haben. Das Bennofest bietet dafür einen ungezwungenen und offenen Raum und macht darüber hinaus deutlich, dass unsere Kirche gerade in schwierigen Zeiten auf vielfältige Art und Weise Unterstützung, Rat und Trost bietet“, so Hiltrud Schönheit, Katholikenratsvorsitzende der Region München.

Schönheit und Klingan eröffnen die Feierlichkeiten am Samstag, 8. Juni um 10:30 Uhr auf der Bühne in der Neuhauser Straße / Kaufinger Straße. Der Generalvikar leitet außerdem um 12:30 Uhr mit Stadtdekan Bernhard Liess das Ökumenische Mittagsgebet im Münchner Dom. Ab 19 Uhr sorgt die Original Oktoberfestband Münchner Gaudiblosn für zünftige Stimmung.

Den feierlichen Höhepunkt des Bennofestes, am Sonntag, 9. Juni, bildet der Festgottesdienst mit dem Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, um 10 Uhr im Münchner Liebfrauendom sowie die feierliche Vesper mit Reliquienprozession, der Generalvikar Klingan vorsteht, um 17 Uhr, ebenfalls im Münchner Dom. Ihren Abschluss findet die zweitägige Veranstaltung mit dem stimmungsvollen Glockenläuten der Innenstadtkirchen um 21 Uhr.

Am Bennofest, das im Rahmen des Münchner Stadtgründungsfestes stattfindet, beteiligen sich unter anderem katholische Vereine und Verbände, muttersprachige Gemeinden, Einrichtungen der Erzdiözese, das Evangelisch-Lutherische Dekanat München sowie Musikgruppen aus der Stadt. Neu ist dieses Jahr das Konzept, nach dem sich die Informationsstände und Angebote in drei thematischen Bereichen finden: Auf dem „Kirchplatz“ rund um die Kirche St. Michael in der Neuhauser Straße erhalten die Besucherinnen und Besucher vor allem spirituelle Impulse. Die Fußgängerzone ist der „Marktplatz“, mit der Bühne und dem Benno-Garten mit Essens- und Getränkeständen. Auf dem „Spielplatz“ direkt vor dem Dom kann die ganze Familie Interessantes und Spannendes entdecken und ist zum Mitmachen eingeladen.

Der Gedenktag des Heiligen Benno ist der 16. Juni, sein Todestag. Als Bischof von Meißen förderte der Heilige im elften Jahrhundert die Mission und bemühte sich um Vermittlung in den Konflikten seiner Zeit. Im Zuge des Investiturstreites vertrieb Kaiser Heinrich IV. Benno von seinem Bischofsstuhl und setzte einen Gegenbischof ein. Um diese Begebenheit rankt sich eine Legende: Demnach warf Benno beim Verlassen der Stadt die Domschlüssel in die Elbe. Als er Jahre später nach Meißen zurückkehrte und man ihm zur Begrüßung einen Fisch servierte, fand er die Schlüssel im Bauch des Tiers wieder. Deshalb wird der Heilige meist als Bischof mit Fisch und Schlüssel dargestellt. Schon bald nach seinem Tod am 16. Juni 1106 wurde Benno eine große Verehrung entgegengebracht, 1523 wurde er durch Papst Hadrian VI. heiliggesprochen. In den Wirren der Reformationszeit übergab 1576 der letzte katholische Bischof des alten Bistums Meißen die Reliquien des Heiligen an Herzog Albrecht V. von Bayern. Seit 1580 befinden sie sich im Münchner Liebfrauendom. So wurde aus dem sächsischen Bischof ein „bayerischer“ Heiliger. Besonders die Stadt München verehrt ihn bis heute als ihren Patron. Auch das 1921 wieder errichtete katholische Bistum Dresden-Meißen hat sich unter Bennos Schutz gestellt. (em)



Hinweise:

Die Gottesdienste werden unter www.erzbistum-muenchen.de/stream live ins Internet übertragen. Nähere Informationen sind unter www.bennofest.de erhältlich.