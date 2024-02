Benzinpreis tritt auf der Stelle

Diesel leicht verteuert / Rohölpreis um über vier US-Dollar gesunken / Euro-Kurs etwas schwächer

Bei den Tankstellenpreisen sind im Wochenvergleich kaum Veränderungen feststellbar. Während Diesel nur minimal teurer ist als in der Vorwoche, tritt der Benzinpreis auf der Stelle. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland ergibt, kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,734 Euro und damit genauso viel wie vor einer Woche. Der Dieselpreis liegt bei 1,721 Euro, das sind 0,3 Cent Aufschlag im Wochenvergleich.

Der Rohölpreis ist um gut vier US-Dollar gesunken. Ein Barrel der für den europäischen Markt relevanten Sorte Brent kostet aktuell rund 79 US-Dollar, nach fast 83 Dollar vor einer Woche. Diese für Autofahrer erfreuliche Entwicklung mindert der im Vergleich zur Vorwoche etwas schwächere Euro. Dennoch befindet sich der Preis für Super E10 nach Ansicht des ADAC aktuell noch in einem angemessenen Bereich. Dagegen besteht bei Dieselkraftstoff weiterhin Potenzial für Preissenkungen.

Wer beim Tanken sparen möchte, sollte am besten abends an die Zapfsäule fahren. ADAC Auswertungen zeigen, dass die günstigste Zeit zum Tanken zwischen 20 und 22 Uhr liegt, aber auch zwischen 18 und 19 Uhr sind die Preise besonders niedrig. In den Morgenstunden ist Tanken meist um mehrere Euro teurer. Auch Vergleichen lohnt sich, denn die Spritpreise an den Tankstellen unterscheiden sich häufig auch lokal erheblich.

Schnelle und praktische Hilfe bekommen Autofahrer mit der „ADAC Drive App“, die die Preise nahezu aller über 14.000 Tankstellen in Deutschland zur Verfügung stellt. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unter www.adac.de/tanken.