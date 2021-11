Berg am Laim: Nach illegalem Handel mit Betäubungsmitteln festgenommen

Im Rahmen von kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass in einer

Gaststätte in Berg am Laim mit Betäubungsmitteln gehandelt werden solle. Nachdem sich

diese Hinweise im Verlauf der weiteren Ermittlungen verifizieren ließen, wurde ein

richterlicher Durchsuchungsbeschluss für die Räumlichkeiten der Gaststätte erwirkt und

in den Abendstunden des Freitag (29.10.202) vollzogen.

Im Rahmen der Durchsuchung wurden in dem Lokal diverse, zum Teil verkaufsfertig

abgepackte Betäubungsmittel aufgefunden. Zwei Tatverdächtige konnten unmittelbar

festgenommen werden, vier weitere Tatverdächtige versuchten die Gaststätte über den

Hinterausgang zu verlassen, konnten dort jedoch ebenfalls festgenommen werden.

Die sechs Tatverdächtigen (24 bis 54 Jahre alt, alle mit Wohnsitz in München) erwartet

ein Strafverfahren aufgrund illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln.

Das Kommissariat 83 hat die Ermittlungen übernommen.