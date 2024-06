Besucherlenkung ab U-Bahn-Station Olympiazentrum am Samstag, 22. Juni 2024

Am Samstag ist der Olympiapark Hotspot für vier Events Besucherlenkung ab U-Bahn-Station Olympiazentrum

Am kommenden Samstag, 22. Juni, ist im Olympiapark eine Menge los: Bereits ab

8.30 Uhr ist Einlass zur Veranstaltung Unum in der Olympiahalle, um 9.00 Uhr heißt

es „doors open“ bei der Harry Potter-Ausstellung in der Kleinen Olympiahalle, ab

13.00 Uhr öffnet die Fan Zone auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz ihre Tore und ab

17.00 Uhr ist Stadionöffnung zum Andreas Gabalier-Open Air.

„Der Olympiapark wird am Samstag einmal mehr zum echten Hotspot. Um den

Zehntausenden Besucher:innen eine möglichst gute und stressfreie Anreise zu

ermöglichen, werden wir sowohl über eine entsprechende Beschilderung als auch

mit Ordnungspersonal unsere Gäste gleich ab der U-Bahn-Station Olympiazentrum

zu ihrer Veranstaltung in den einzelnen Locations des Olympiaparks lenken“, so

Olympiapark-Chefin Marion Schöne. Zudem sind die Zeiten der Veranstaltungen so

abgestimmt, dass auch das Ende der Events zeitversetzt stattfinden wird.