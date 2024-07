Biber verletzt Frau – Blutenburg

Am Donnerstagabend hat ein Biber sein Brutrevier verteidigt und dabei eine Frau verletzt.

Am Abend ging ein Notruf über eine Frau ein, die wohl von einem Tier gebissen worden sei. Daraufhin wurden der Rettungsdienst und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug an die Würm geschickt.

Mehrere einweisende Personen zeigten den Einsatzkräften vorbildlich den Weg zu der verletzten Frau, die sich bereits an einem Fußweg neben der Würm befand.

Aus den Schilderungen der Mitte 30-Jährigen und einiger Passanten konnten die Einsatzkräfte das Geschehen rekonstruieren: Die Frau wollte sich in der Würm abkühlen, als sie plötzlich ein Tier neben sich bemerkte. Sofort wollte sie das Wasser wieder verlassen, doch noch in der Würm spürte sie einen Stich am linken Oberschenkel. Schnell stellte sie an ihrem Bein eine etwa zehn Zentimeter lange Risswunde und eine kleinere Bisswunde fest und erkannte, dass sie relativ stark blutete. Passanten, die den Vorfall gesehen hatten, halfen der Frau und setzten den Notruf ab. Einige Anwesende konnten sogar noch den wegschwimmenden Biber sehen und fotografieren.

Die eingetroffenen Einsatzkräfte versorgten schließlich die Patientin und transportierten sie zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik.

Die Feuerwehr bittet folgende Dinge zu beachten: Generell teilen wir uns den Lebensraum auch mit Tieren, welche durchaus wehrsam sind. Gerade wenn Jungtiere im Spiel sind, sollte man sich weit von ihnen fernhalten, da das Schutzverhalten der Elterntiere sehr ausgeprägt ist. So kann es nicht nur durch Biber, sondern auch durch andere Tiere, wie etwa Wildschweine, Dachse oder auch Nutztiere wie Kühe zu Schutzreaktionen kommen. Diese können für Menschen gefährliche Verletzungen nach sich ziehen.

Achten sie daher immer auf Jungtiere und Nist- und Brutplätze, damit hier weder die Tiere gestört werden noch Übergriffe passieren. Dies betrifft hauptsächlich den Zeitraum von Mai bis August.