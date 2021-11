Bogenhausen: Mit Pistole in der Schule

Am Dienstag, 23.11.2021, gegen 15:30 Uhr, teilte eine Lehrkraft einer Schule mit, dass sie in der Pause einen 16-jährigen Münchner, der Schüler an der Schule ist, mit einer Pistole gesehen habe. Diese soll er anderen Schülern vorgezeigt haben.

Daraufhin fuhren mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Örtlichkeit. Durch eine zivile Streife konnte der 16-Jährige festgestellt und festgenommen werden. Er hatte eine sogenannte Schreckschusspistole bei sich.

Zur weiteren Sachbearbeitung wurde er zur Polizeiinspektion 22 gebracht, wo er seinen Eltern übergeben wurde. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz.