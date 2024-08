Bogenhausen: Verkehrsunfall mit E-Scooter – eine Person verletzt

Am Sonntag, 18.08.2024, 01:51 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in Hessen mit einem E-Scooter einer Vermietfirma auf der Richard-Strauss-Straße in südlicher Fahrtrichtung. Dabei blieb er nach ersten polizeilichen Erkenntnissen mit der rechten Seite des E-Scooterlenkers am linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten Pkw hängen und stürzte dadurch zu Boden.

Aufgrund des Sturzes wurde er schwer verletzt, weshalb er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Da beim 30-jährigen Fahrer des E-Scooters Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, musste eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt werden.

Am geparkten Pkw entstand ein leichter Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.