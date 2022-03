Bürgerbeteiligung zur „Mobilitätsstrategie 2035“ startet

Die Verkehrswende in München kommt: Der Stadtrat hat im Juni 2021 den Entwurf der „Mobilitätsstrategie 2035“ verabschiedet, den Fahrplan für die Mobilitätswende. Nun lädt das Mobilitätsreferat auch die Bürger*innen dazu ein, über die Zukunft der Mobilität in der Stadt mitzudiskutieren.

Künftig sollen die Menschen in München häufiger mit Bus, Bahn und Tram unterwegs sein, auch der Rad- und Fußverkehr soll mehr Raum in der Stadt bekommen. Der private Kfz-Verkehr soll dagegen abnehmen, damit die Klimaschutzziele erreicht werden, die Aufenthaltsqualität in der Stadt höher wird und jene, die auf das Auto angewiesen sind, wieder besser vorankommen.

Welche Aspekte sind den Münchner*innen dabei besonders wichtig? Welche Vorschläge haben sie, damit die Mobilitätswende ein Erfolg wird? Welche Ideen werden kritisch gesehen? In den kommenden Wochen können sich alle Interessierten aktiv am Planungsprozess beteiligen.

Der Dialog startet mit einer großen digitalen Auftaktveranstaltung: Beim „Mobilitätsforum“ am Dienstag, 22. März, mit Mobilitätsreferent Georg Dunkel wird um 18.30 Uhr zunächst die „Mobilitätsstrategie 2035“ vorgestellt. Anschließend ist Zeit für Anregungen, Diskussionen und eine interaktive Mitarbeit aller Teilnehmenden. Das Mobilitätsforum findet aus Pandemie-Gründen online statt. Der Link zur Veranstaltung findet sich am Tag der Veranstaltung kurz vor 18.30 Uhr auf http://muenchenunterwegs.de/2035. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Schon tags zuvor beginnt der drei Wochen währende Online-Dialog rund um die „Mobilitätsstrategie 2035“: Von Montag, 21. März, bis Montag, 11. April, können alle Bürger*innen im Internet Wünsche und Anregungen einbringen. Auch diesen Zugang findet man ab Montag, 21. März, auf muen- chenunterwegs.de/2035.

Im Anschluss werden die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung ausgewertet und die Mobilitätsstrategie angepasst. Ende des Jahres soll die endgültige Fassung der „Mobilitätsstrategie 2035“ dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Mobilitätsreferent Georg Dunkel: „Wir planen die Mobilitätswende für eine lebenswerte Stadt, in der die Münchner*innen gerne und gut leben. Deshalb lade ich alle interessierten Bürger*innen herzlich ein, sich zu Wort zu melden: Was wünschen Sie sich für Münchens Verkehr, was sehen Sie kritisch? Wie stellen Sie sich München in zehn oder 20 Jahren vor, und wie möchten wir diese Ziele erreichen? Diskutieren Sie mit – es ist unsere Stadt, wir gestalten sie gemeinsam.“