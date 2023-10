Bürgermeisterin Habenschaden legt Amt nieder

Stellungnahme von Münchens 2. Bürgermeisterin Katrin Habenschaden: „Ich habe heute den Oberbürgermeister informiert, dass ich das Amt der 2. Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München sowie mein Stadtratsmandat zum nächstmöglichen Zeitpunkt niederlegen werde. Diese Entscheidung ist mir sehr schwergefallen. Die vergangenen dreieinhalb Jahre für die Münchnerinnen und Münchner arbeiten zu dürfen, war ein Privileg und hat mir große Freude gemacht. Es war immer mein Anspruch und auch mein Amtsverständnis, 100 Prozent zu geben für meine Herzensstadt München. Der Aufgabe habe ich dreieinhalb Jahre alles andere untergeordnet. In den vergangenen Monaten habe ich gemerkt, dass die Belastung durch die öffentliche Rolle Spuren hinterlassen hat. Das Amt nur mit reduziertem Engagement auszufüllen, kommt für mich nicht in Frage. Ich habe deshalb schweren Herzens entschieden, das Amt der 2. Bürgermeisterin niederzulegen.

Ich danke dem Oberbürgermeister, der 3. Bürgermeisterin, den Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats, der Stadtverwaltung und insbesondere Dominik Krause und Mona Fuchs sowie der gesamten Grün-Rosa Fraktion für die Zusammenarbeit und Unterstützung.

Die grün-rote Koalition hat in den vergangenen dreieinhalb Jahren wegweisende Entscheidungen getroffen für eine gute Zukunft unserer Stadt, insbesondere im Bereich Klimaschutz und Mobilität. Es ist uns zudem gelungen, den sozialen Zusammenhalt als Wesenskern von Münchens vielfältiger Stadtgesellschaft zu bewahren. Das bleibt angesichts der großen Herausforderungen und einer zunehmend fragmentierten Gesellschaft die wichtigste Aufgabe der Stadtpolitik.

Ich bin in die Politik gegangen, um insbesondere einen Beitrag zu leisten für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz. An diesem Anliegen hat sich nichts geändert, deshalb werde ich mich auch in Zukunft mit aller Kraft dafür einsetzen. Ende dieses Jahres übernehme ich bei der Deutschen Bahn in Berlin eine neue Aufgabe und leite dort den Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit. Die ökologische Transformation der Bahn zu konzipieren, ist eine Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Die neue Aufgabe ist weit weniger öffentlichkeitswirksam, bietet aber die große Gelegenheit, Umwelt- und Klimaschutz sowie die Mobilitätswende deutschlandweit voranzubringen.“