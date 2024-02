Bundespolizei anlässlich 60. MSC im Einsatz – Sicherheit aller Bahnnutzenden hat höchste Priorität

Vom 16. bis 18. Februar 2024 findet in der bayerischen Landeshauptstadt die 60. Munich Security Conference (MSC 2024) statt. Die Münchner Bundespolizei wird dazu ab Freitag (16. Februar) in ihrem Zuständigkeitsbereich, dem Gebiet der Bahnanlagen, verstärkt unterwegs sein.

Am kommenden Wochenende werden deutlich mehr Bundespolizistinnen und -polizisten als gewohnt in Münchens S-Bahnen, Bahnhöfen und Haltepunkten für die Sicherheit aller Reisenden sorgen. Hierfür werden die in München ansässigen Stammkräfte vorwiegend durch Personal aus anderen bayerischen Dienststellen unterstützt. Zu den Schwerpunktzeiten werden sich mehr als 200 Beamtinnen und Beamte gleichzeitig im Einsatz befinden.

Ganz besonders werden die Einsatzkräfte neben dem Haupt- und dem Ost- auch den Pasinger Bahnhof und zudem auch die S-Bahn-Stammstrecke mit den Haltepunkten Marienplatz und Karlstor (Stachus) – insbesondere rund um das Demons-trationsgeschehen am Samstag (17. Februar 2024) im Blick haben.

„Aufgabe der Bundespolizei ist es, den zur MSC kommenden sowie allen Demonstrationsteilnehmenden und alle anderen, die per Bahn nach München reisen, einen sicheren Aufenthalt im Bahnbereich zu gewährleisten“, so Einsatzleiter Leitender Polizeidirektor Steffen Quaas: „Höchste Priorität hat die Sicherheit aller Nutzenden der Bahn und deren Anlagen“.