Chiemsee Pferdefestival 2018 auf Gut Ising

Vom 30. August bis 9. September (Montag 3. September ist Ruhetag) 2018 lockt das Chiemsee Pferdefestival wieder an das bayerische Meer. Mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm ist das Event zum elften Mal in Folge nicht nur Besuchermagnet für Reitsportbegeisterte, sondern auch für Familien, Freunde der Region, des guten Geschmacks und der Gemütlichkeit. Die hochkarätige Kombination aus Reitturnier und der Isinger Marktwoche ist das perfekte Ziel für einen spätsommerlichen Ausflug zum Ende der Ferienzeit. Der Eintritt ist an allen Tagen und zu den Abendveranstaltungen frei.

Während der gesamten Festivalzeit ist erstklassiger Pferdesport mit Teilnehmern aus 20 Nationen auf höchstem Niveau geboten. Vor wunderschöner Alpenkulisse kämpfen internationale Stars und ambitionierte Amateure auf insgesamt 450 Pferden um den Sieg.

Zudem lädt der Isinger Markt mit Wein, Kunst, Mode, Dekoration, Schmuck und vielem mehr täglich zum Bummeln und Verweilen ein. Feine Speisen aus der Marktküche machen ebenso Appetit wie das italienische Restaurant „Il Cavallo“ auf dem Festgelände.

Auch Kinder kommen voll auf ihre Kosten. Kinderschminken, Hüpfburg, Ponystreicheln und amüsante Animation halten die Kleinen täglich bei Laune.

Ein neues Highlight in diesem Jahr ist die an beiden Wochenenden jeweils Samstag stattfindende Fohlenauktion. Am 1. September 2018 findet ab 19 Uhr die Auktion für springbetonte Reitpferdefohlen statt. Am darauffolgenden Samstag, den 8. September 2018 findet ab 19.45 Uhr die Auktion für dressurbetonte Reitpferdefohlen statt.

Neben der bayerischen Kult-Band „14 Hoibe“ am ersten Freitagabend, 30. August 2018 sorgt außerdem die Pop-Rock Coverband Fire44 am Freitag, 7. September 2018 ordentlich für Stimmung. Zu einer Mischung aus Charts, Rock und Pop, aber auch Oldies der 70er und 80er Jahre steigt auf Gut Ising eine Mega-Party – auch hier immer bei freiem Eintritt. Krönender Abschluss ist der festliche Galaabend mit Flutlichtkür und musikalischer Untermalung am Samstag, 8. September 2018.

Weitere Informationen und ein detailliertes Programm sind direkt auf der Website von Gut Ising unter www.gut-ising.de einsehbar. Nähere Details zu dem Turnier selbst oder zu dem Rahmenprogramm sind auf www.chiemseepferdefestival.de zu finden. Die Zeiteinteilung und alle Starter sind zeitnah unter www.die-meldestelle.de einsehbar.