CHL-Auslosung: Red Bulls treffen auf Zug, Rögle und Vojens

Red Bull München trifft in der Gruppenhase der Champions-League-Saison 2021/22 auf den schweizerischen Meister EV Zug, Rögle Ängelholm aus Schweden sowie auf den dänischen Vertreter SønderjyskE Vojens. Das ergab die Champions-League-Auslosung am Mittwochabend in Zürich. Die neue Spielzeit in der europäischen Königsklasse startet am 26. August dieses Jahres, das Finale findet am 1. März 2022 statt. Neben den Red Bulls gehen aus der PENNY DEL noch die Eisbären Berlin, die Adler Mannheim sowie die Pinguins Bremerhaven an den Start.

Trainer Don Jackson blickt gespannt auf die Spiele. „Eine wirklich sehr aufregende Gruppe mit vier Top-Teams. Da dürfen sich unsere Fans schon im Sommer auf Eishockey auf höchstem Niveau freuen. Wir freuen uns auch“, so die erste Analyse des US-Amerikaners. Auch Münchens Kapitän Patrick Hager verfolgte die Auslosung mit Spannung und erklärte im Anschluss: „Mit Zug und Rögle haben wir zwei echte Schwergewichte in unserer Gruppe. Hinzu kommt der Continental Cup Gewinner von 2020 aus Dänemark, den wir keinesfalls unterschätzen dürfen. Alles in allem eine sehr spannende Gruppe. Zug und Rögle wollen definitiv ein Wörtchen mitreden, wenn es um den Titel in der Champions League geht. Dementsprechend werden wir sehr schwere und interessante Spiele vor uns haben. Hoffentlich dann auch wieder vor unseren Fans.“

München qualifizierte sich zum siebten Mal in Folge für die Champions League. In der Saison 2019/20 erreichte das Team von Trainer Don Jackson als bester deutscher Vertreter das Viertelfinale. Der größte bisherige Erfolg war die Finalteilnahme im Jahr 2019. Der dreimalige deutsche Meister erreichte seit seinem Debüt auf der europäischen Bühne in der Spielzeit 2015/16 stets die K.-o.-Runde. In der ewigen Tabelle liegen die Münchner von 87 Teams als beste deutsche Mannschaft auf Position fünf.

Jedes Team absolviert sechs Partien – jeweils ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen die drei Gruppengegner. Die ersten beiden Teams aus jeder Gruppe erreichen die K.-o.-Phase, die am 16. November mit dem Achtelfinale beginnt und am 1. März 2022 mit dem Finale endet. Während Achtel-, Viertel- und Halbfinals in Hin- und Rückspielen ausgetragen werden, gibt es im Finale nur ein alles entscheidendes Endspiel. Zuletzt gewann der schwedische Klub Frölunda Indians (Göteborg) den Wettbewerb, der im Februar 2020 das Endspiel gegen den tschechischen Vertreter HK Mountfield mit 3:1 gewann. Die vergangene Champions-League-Saison musste aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden.

Die acht CHL-Gruppen im Überblick:

Gruppe A

Växjö Lakers (SWE)

Sparta Prague (CZE)

TPS Turku (FIN)

Pinguins Bremerhaven

Gruppe B

Frölunda Indians (SWE)

IFK Helsinki (FIN)

BK Mlada Boleslav (CZE)

ZSC Lions Zurich (SUI)

Gruppe C

Lukko Rauma (FIN)

Adler Mannheim

Lausanne HC (SUI)

Cardiff Devils (UK)

Gruppe D

EV Zug (SUI)

Rögle Ängelholm (SWE)

Red Bull München

SønderjyskE Vojens (DEN)

Gruppe E

Eisbären Berlin

HC Lugano (SUI)

Skellefteå AIK (SWE)

Tappara Tampere (FIN)

Gruppe F

Oceláři Třinec (CZE)

Leksands IF (SWE)

Fribourg-Gottéron (SUI)

Yunost Minsk (BLR)

Gruppe G

Rungsted Seier Capital (DEN)

Rouen Dragons (FRA)

KAC Klagenfurt (AUT)

HC Donbass Donetsk (UKR)

Gruppe H

JKH GKS Jastrzębie (POL)

Red Bull Salzburg (AUT)

Frisk Asker (NOR)

HC Bolzano (ITA)