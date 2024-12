Circa kreiert mit „Humans 2.0“ eine Symphonie der Sinne – vom 10. bis 14. Dezember im Rahmen des Festival du Cirque auf dem Tollwood Winterfestival

Was macht uns menschlich? Diese Frage stellt die australische Compagnie Circa vom 10. bis 14. Dezember 2024 in ihrer atemberaubenden Inszenierung „Humans 2.0“ auf dem Tollwood Winterfestival in München. Im Rahmen des Festival du Cirque erlebt das Publikum eine faszinierende Show, die Körper und Geist auf eine Reise an die Grenzen des menschlichen Seins mitnimmt. Mit dieser Produktion hebt Circa den Cirque Nouveau in eine neue Dimension. Restkarten gibt es ab 39 Euro (ermäßigt: 29 Euro) unter der Tollwood-Tickethotline 089-3838500 (versandkostenfrei) oder über München Ticket und Eventim, Infos unter www.tollwood.de.

„Humans 2.0“ ist mehr als eine artistische Zirkusshow – es ist ein visuelles und emotionales Meisterwerk, das die menschliche Erfahrung in ihrer Essenz erforscht. Die zehn Künstler*innen verbinden spektakuläre Artistik mit eindrucksvollen Choreografien und schaffen eine intime Atmosphäre, in der das Publikum die Stärke, Zerbrechlichkeit und Schönheit des Menschseins hautnah erleben kann. Jede Bewegung ist präzise, jeder Moment bedeutungsvoll, während die Künstler*innen die physische und emotionale Belastbarkeit des Menschen in eindrucksvollen Bildern darstellen.

„Wir freuen uns, das Publikum auf dem Tollwood Winterfestival in eine Welt mitzunehmen, in der die Grenzen des Möglichen neu definiert werden“, erklärt Yaron Lifschitz, der kreative Kopf und Regisseur von Circa. „Unsere Inszenierung ist ein Streben nach Harmonie in einer chaotischen Welt und eine Feier des menschlichen Geistes.“

Durch das Zusammenspiel von Artistik, Musik, Licht und Bewegung komponiert Circa mit „Humans 2.0“ eine Symphonie der Sinne. Der mitreißende Soundtrack von Ori Lichtik, gepaart mit dem dramatischen Lichtdesign von Paul Jackson, verstärkt die emotionale Tiefe der Performance und schafft eine immersive Erfahrung. Die Artist*innen verschmelzen zu einem lebendigen Organismus, in dem jedes Element harmonisch aufeinander abgestimmt ist, und schaffen so einen Balanceakt zwischen Ordnung und Chaos.

Das Publikum darf sich auf eine Show freuen, die nicht nur die Grenzen der Akrobatik neu auslotet, sondern auch tiefgreifende Fragen über das Menschsein stellt: Wie finden wir das Gleichgewicht in einer Welt ständiger Veränderung? Wie vereinen wir Stärke und Zerbrechlichkeit? Und was bedeutet es, Mensch zu sein?

Die Vorstellungen finden vom 10. bis 14. Dezember 2024 auf dem Tollwood Winterfestival in München statt. Tickets ab 39 Euro (ermäßigt ab 29 Euro) sind unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über München Ticket und Eventim erhältlich. Infos zu Anfangszeiten und Preisen unter www.tollwood.de

Das Festival du Cirque findet im Rahmen des Tollwood Winterfestivals vom 26. November bis 22. Dezember auf der Theresienwiese im Grand Chapiteau statt, der Markt der Ideen endet am 23. Dezember. Mit der großen Silvesterparty feiert Tollwood am 31. Dezember auf der Theresienwiese ins neue Jahr.

