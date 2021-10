Corona-Impfaktionen der kommenden Woche

Personen ab 12 Jahren haben in der kommenden Woche wieder die Möglichkeit, sich bei mobilen Impfaktionen im Münchner Stadtgebiet ohne Voranmeldung kostenlos impfen zu lassen. Die mobilen Teams stehen an den dauerhaften Impfstellen auf der Theresienwiese und im ehemaligen Sport Münzinger am Marienplatz täglich sowie im Einkaufszentrum Pasing Arcaden von Dienstag bis Samstag bereit. Im Kreisverwaltungsreferat können Besucher*innen sich kommende Woche von Dienstag bis Freitag impfen lassen, im Sozialbürgerhaus Berg-am-Laim/Trudering/ Riem ist eine Impfung von Dienstag bis Donnerstag möglich. Gelegenhei- ten für eine spontane Impfung bieten sich außerdem an einzelnen Tagen an folgenden Orten: Im Paulaner Brauhaus am Kapuzinerplatz und im Wirtshaus zum Isartal haben Besucher*innen die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Die mobilen Impf-Teams warten überdies beim Kreisjugendring München-Stadt, in der Internationalen Hochschule SDI München und am TUM Campus Innenstadt an der Arcisstraße auf Impfwillige. Zudem gibt es im Jugendtreff M10 City sowie in St. Margaret am Margaretenplatz und St. Lorenz an der Cosimastraße die Möglichkeit für eine Corona-Schutzimpfung. Ferner finden Impfaktionen im Alten- und Servicezentrum Harlaching und in der Bahnhofsmission statt.

Freitag, 29. Oktober

– Ehemaliger Sport Münzinger, Rathaus, Marienplatz 8, 11 bis 17 Uhr

– Theresienwiese (Anfahrt über Bavaria), Matthias-Pschorr-Straße 4, 9 bis 17 Uhr

– Kreisverwaltungsreferat, Ruppertstraße 11 (1. Stock, Zimmer 101), 10.30 bis 17 Uhr

– Pasing Arcaden, Pasinger Bahnhofsplatz, 11 bis 17 Uhr

– Kreisjugendring München-Stadt, Paul-Heyse-Straße 22, 11 bis 16 Uhr

– Internationale Hochschule SDI München, Baierbrunner Straße 28, 11 bis 17 Uhr

– Bahnhofsmission, Bayerstraße 10, 10 bis 15.30 Uhr

Samstag, 30. Oktober

– Ehemaliger Sport Münzinger, Rathaus, Marienplatz 8, 11 bis 17 Uhr

– Theresienwiese (Anfahrt über Bavaria), Matthias-Pschorr-Straße 4, 11 bis 17 Uhr

– Pasing Arcaden, Pasinger Bahnhofsplatz, 11 bis 17 Uhr

– Jugendtreff M10 City, Maßmannstraße 10, 11 bis 16 Uhr

Sonntag, 31. Oktober

– Ehemaliger Sport Münzinger, Rathaus, Marienplatz 8, 11 bis 17 Uhr

– Theresienwiese (Anfahrt über Bavaria), Matthias-Pschorr-Straße 4, 11 bis 17 Uhr

– Pfarrzentrum St. Margaret, Margaretenplatz 5c, 11 bis 16 Uhr

– Wirtshaus zum Isartal, Brudermühlstraße 2, 12 bis 17 Uhr

– Paulaner Brauhaus, Kapuzinerstube, Kapuzinerplatz 5, 11 bis 16.30 Uhr

Montag, 1. November

– Ehemaliger Sport Münzinger, Rathaus, Marienplatz 8, 11 bis 17 Uhr

– Theresienwiese (Anfahrt über Bavaria), Matthias-Pschorr-Straße 4, 9 bis 17 Uhr

– Paulaner Brauhaus, Kapuzinerstube, Kapuzinerplatz 5, 11 bis 16.30 Uhr

Dienstag, 2. November

– Ehemaliger Sport Münzinger, Rathaus, Marienplatz 8, 11 bis 17 Uhr

– Theresienwiese (Anfahrt über Bavaria), Matthias-Pschorr-Straße 4, 9 bis 17 Uhr

– Kreisverwaltungsreferat, Ruppertstraße 11 (1. Stock, Zimmer 101), 10.30 bis 17 Uhr

– Pasing Arcaden, Pasinger Bahnhofsplatz, 11 bis 17 Uhr

– TUM Campus Innenstadt, Arcisstraße, 11 bis 16.30 Uhr

– Sozialbürgerhaus Berg-am-Laim/Trudering/Riem, Streitfeldstraße 23, 11 bis 15.30 Uhr

Mittwoch, 3. November

– Ehemaliger Sport Münzinger, Rathaus, Marienplatz 8, 11 bis 17 Uhr

– Theresienwiese (Anfahrt über Bavaria), Matthias-Pschorr-Straße 4, 9 bis 17 Uhr

– Kreisverwaltungsreferat, Ruppertstraße 11 (1. Stock, Zimmer 101), 10.30 bis 17 Uhr

– Pasing Arcaden, Pasinger Bahnhofsplatz, 11 bis 17 Uhr

– Sozialbürgerhaus Berg-am-Laim/Trudering/Riem, Streitfeldstraße 23, 11 bis 15.30 Uhr

Donnerstag, 4. November

– Ehemaliger Sport Münzinger, Rathaus, Marienplatz 8, 11 bis 17 Uhr

– Theresienwiese (Anfahrt über Bavaria), Matthias-Pschorr-Straße 4, 9 bis 17 Uhr

– Kreisverwaltungsreferat, Ruppertstraße 11 (1. Stock, Zimmer 101), 10.30 bis 17 Uhr

– Pasing Arcaden, Pasinger Bahnhofsplatz, 11 bis 17 Uhr

– Sozialbürgerhaus Berg-am-Laim/Trudering/Riem, Streitfeldstraße 23, 11 bis 15.30 Uhr

Freitag, 5. November

– Ehemaliger Sport Münzinger, Rathaus, Marienplatz 8, 11 bis 17 Uhr

– Theresienwiese (Anfahrt über Bavaria), Matthias-Pschorr-Straße 4, 9 bis 17 Uhr

– Kreisverwaltungsreferat, Ruppertstraße 11 (1. Stock, Zimmer 101), 10.30 bis 17 Uhr

– Pasing Arcaden, Pasinger Bahnhofsplatz, 11 bis 17 Uhr

– Alten- und Servicezentrum Harlaching, Rotbuchenstraße 32, 10.30 bis 17 Uhr

Samstag, 6. November

– Ehemaliger Sport Münzinger, Rathaus, Marienplatz 8, 11 bis 17 Uhr

– Theresienwiese (Anfahrt über Bavaria), Matthias-Pschorr-Straße 4, 11 bis 17 Uhr

– Pasing Arcaden, Pasinger Bahnhofsplatz, 11 bis 17 Uhr

Sonntag, 7. November

– Ehemaliger Sport Münzinger, Rathaus, Marienplatz 8, 11 bis 17 Uhr

– Theresienwiese (Anfahrt über Bavaria), Matthias-Pschorr-Straße 4, 11 bis 17 Uhr

– Pfarrei St. Lorenz, Cosimastraße 204, 11 bis 16 Uhr

– Paulaner Brauhaus, Kapuzinerstube, Kapuzinerplatz 5, 11 bis 16.30 Uhr

– Wirtshaus zum Isartal, Brudermühlstraße 2, 12 bis 17 Uhr

Personen ab 12 Jahren mit einem Wohnsitz in Deutschland können sich ohne vorherige Terminvereinbarung impfen lassen, grundsätzlich kann der Impfstoff frei gewählt werden. Impfwillige zwischen 12 und 15 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Eine vorherige Registrierung in BayIMCO (www.impfzentren.bayern) ist erwünscht, um den Ablauf vor Ort zu beschleunigen, aber keine zwingende Voraussetzung. Auch Menschen, die nicht ihren Erstwohnsitz in München haben, können sich impfen lassen. Zur Impfung ist ein gültiges Ausweisdokument mitzubringen (Personalausweis oder Reisepass) sowie, falls vorhanden, der gelbe Impfpass.

Auch Zweitimpfungen werden durchgeführt, sofern der Mindestabstand zur Erstimpfung gewahrt bleibt (BioNTech 3 Wochen, Moderna 4 Wochen, AstraZeneca-Kreuzimpfung mit BioNTech 4 Wochen). Erforderlich hierfür ist ein Nachweis über die erfolgte Erstimpfung (gelber Impfpass oder Impfbescheinigung).

Zudem bietet die Landeshauptstadt München bei allen Aktionen der mobilen Impf-Teams im Stadtgebiet und im Impfzentrum Riem Corona-Auffrischimpfungen gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) an. Mehr Informationen unter muenchen.de/corona.