Danone Nations Cup 2017: Das Nachwuchsteam von RB Leipzig fliegt zum Weltfinale in die USA

Großes Fußballfest beim Deutschlandfinale des DNC 2017 in Unterhaching

München/Haar, 24.06.2017 | Am 24. Juni 2017 trafen 16 hochklassige Jugendteams der Jahrgänge 2005/2006 im Sportpark Unterhaching aufeinander und spielten um den Einzug ins Weltfinale des Danone Nations Cup (DNC). Im Finale setzte sich das U12-Team von RB Leipzig durch und vertritt Deutschland nun im September als Team Germany in den USA. Der Danone Nations Cup ist mit jährlich fast zwei Millionen Teilnehmern aus 32 Nationen das weltweit größte Turnier dieser Altersklasse.

Bildstrecke Danone Nations Cup 2017>>

Nach einem spannenden Turniertag begegneten sich im Finale die Teams von RB Leipzig und FC Schalke 04 nachdem sie sich in den Halbfinalbegegnungen gegen Hertha 03 Zehlendorf und Borussia Dortmund durchgesetzt hatten. Nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit musste das Achtmeterschießen entscheiden, wer als Sieger vom Platz geht. Dabei konnte sich RB Leipzig durchsetzen und gewann mit 2:1. Drittplatzierter wurde Hertha 03 Zehlendorf, aus deren Reihen auch der diesjährige Torschützenkönig stammt. Fairplay-Sieger des Turniers wurde wie im letzten Jahr Gastgeber SpVgg Unterhaching.

Mögliche Titelverteidigung für Team Germany

Für RB Leipzig geht es beim Weltfinale des Danone Nations Cup im Oktober in den USA sogar um die Titelverteidigung für Team Germany. Im letzten Jahr holte die Mannschaft von Borussia Dortmund nach dem Sieg im DNC Weltfinale den Titel nach Deutschland. Doch auch für die Teams, die keinen Pokal mit nach Hause nehmen konnten, wird der Turniertag im Sportpark Unterhaching ein unvergessliches Erlebnis bleiben. „Es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung und Fairness die Kinder hier Fußball spielen“, sagt Nadine Küster, General Secretary bei Danone.

Nach 17 Jahren hat der Danone Nations Cup seinen festen Platz im Kalender des deutschen Jugendfußballs eingenommen. Unter dem Motto „Believe in your Dreams“ lässt der DNC den Traum vieler junger Fußballer wahr werden, einmal an einem internationalen Fußballturnier teilzunehmen. Mit der Austragung unterstreicht Danone sein Engagement für einen gesunden und aktiven Lebensstil.