Darum musste das Konzert von Lena Meyer-Landrut kurzfristig auf dem Tollwood Sommerfestival abgesagt werden

Leider musste der Auftritt von Lena am 29.06.2024 kurzfristig, aus plötzlichen gesundheitlichen Gründen abgesagt, werden.

Statement von Lena Meyer-Landrut:

„Ich musste leider gestern mein Konzert kurzfristig absagen. Mir ging es tagsüber schon nicht gut, und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor dem Showstart sogar übergeben und bin dann in die Klinik gebracht worden. Danke an die SanitäterInnen und ÄrztInnen, die mir so schnell geholfen haben. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ihr so lange gewartet habt und enttäuscht wieder fahren musstet. Mein Gewissen treibt mich um, aber mein Körper hat Nein gesagt. Die Organisatoren des Tollwood Festivals kommen in den nächsten Tagen auch nochmal auf Euch zu! Ich ruhe jetzt und tue alles dafür, die Show heute Abend für Euch spielen zu können.“