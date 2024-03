Das BMW Junior Museum – vielfältiges Angebot für Kinder und Jugendliche

Geniale Maschinen bestaunen, in die Geschichte von BMW eintauchen und über kreative Workshops das Museum neu erleben – das BMW Museum lädt im Rahmen des BMW Junior Museums Kinder und Jugendliche das ganze Jahr über ein, Mobilitätsgeschichte spielerisch zu entdecken. Junge Besucherinnen und Besucher können in spannenden Workshops ihre Kreativität ausleben, sich im Teamwork ausprobieren, ihr technisches Verständnis stärken und Themen wie Mobilität, Klimaschutz, Digitalisierung und Innovation erforschen. Das Kinder- und Familienprogramm des BMW Museums beinhaltet Workshops, Klassen- und Gruppenausflüge, Ferienprogramme und Geburtstagsfeiern, die speziell auf verschiedene Altersgruppen vom Vorschul- bis ins Jugendalter zugeschnitten sind.

Osterspecial – der erste Familiensonntag 2024

Die Osterferien sind die ersten größeren Ferien des Jahres und für Familien ein willkommener Anlass, gemeinsam etwas zu unternehmen. Das BMW Museum öffnet dafür sogar an einem Montag seine Türen und steht damit sowohl am Ostersonntag, den 31. März 2024, als auch am Ostermontag, den 1. April 2024 für Besuche offen. Mit kreativen Oster-Bastelangeboten und einem aufregenden Suchspiel in den Ausstellungsräumen wird das BMW Museum zu einem tollen Oster-Ausflugsziel für die ganze Familie.

NEU: Einzeln buchbare Design Workshops während der Ferien

Das Osterspecial reiht sich ein in ein vielfältiges Programm, dass das BMW Junior Museum für die Ferientermine in Bayern aufgelegt hat. Erstmals in diesem Jahr bietet das BMW Junior Museum an den Feriendonnerstagen einzeln buchbare Termine für den Design Workshop an, der sonst nur als Gruppe buchbar ist.

Kinder zwischen 7 und 13 Jahren können im Design Workshop in den Ferien unter Anleitung und – wie die Profis – mit Zugang zu Spezialwerkzeugen, Schablonen und Airbrushgeräten, eigene Fahrzeug-Designs entwickeln. Die zweieinhalbstündige Veranstaltung ist für eine maximale Teilnehmerzahl von 20 Personen ausgelegt und wird in Deutsch angeboten. Der Workshop kostet pro Person 10 Euro, Inhaber des Münchner Ferienpasses erhalten einen Rabatt von 10 Prozent. An beiden Donnerstagen in den kommenden Osterferien sind noch freie Plätze verfügbar.

Bunte Workshop-Vielfalt über das ganze Jahr – das passende Angebot für jedes Kind

Der Design Workshop ist auch abseits der Ferien für Kinder und Jugendliche erlebbar und wird durch weitere Angebote ergänzt. Besonders hoher Beliebtheit erfreut sich bei Kindern zwischen 7 und 10 Jahren etwa der Detektivworkshop. Der Workshop nimmt die Kinder mit auf eine spannende Reise durch das Museum, in deren Anschluss sie Detektivaufgaben lösen müssen, für die sie mit diversen Hilfsmitteln Fahrzeuge aufspüren und untersuchen. Auch junge Filmemacherinnen und Filmemacher können im BMW Museum mit einem Filmworkshop ihre Leidenschaft ausleben. Der Workshop führt die 9- bis 13-Jährigen zunächst zu einem Ideenrundgang durch die Dauerausstellung. Anschließend erstellen sie in kleineren Teams einen eigenen Film.

Alle regulär angebotenen Workshops sind für Gruppen bis zu 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern konzipiert und werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache angeboten. Die Möglichkeit zur Selbstverpflegung besteht, ebenso kann ein Catering über Feinkost Käfer gebucht werden.

Das besondere Geschenk – Kindergeburtstag im Museum

Alle Workshops kann man auch bei einer ganz besonderen Gelegenheit erleben – dem Kindergeburtstag. Geburtstagskinder feiern ihren Tag mit einem Workshop im BMW Museum und so mit einem unvergesslichen Erlebnis. Geburtstags-Workshops sind für 10 Kinder plus drei Begleitpersonen ausgelegt, Termine sind ab April 2024 verfügbar.

Wir laden Sie herzlich ein, das BMW Junior Programm selbst zu erleben und darüber zu berichten. Gerne stellen wir Ihnen weitere Informationen und Bildmaterial zur Verfügung und organisieren für Sie einen persönlichen Besuch im BMW Museum.

Informationen zu den hier vorgestellten Angeboten finden Sie unter:

Das Ferienprogramm im BMW Museum

Ferien Design Workshop Einzeltickets im BMW Museum

Workshopangebote im BMW Museum und der BMW Welt

Kindergeburtstag im BMW Museum