Das war das 59. Münchner Frühlingsfest 2025

Vom 25. April bis 11. Mai 2025 verwandelte sich die Theresienwiese wieder in ein buntes Festgelände für das 59. Münchner Frühlingsfest. Unter der Schirmherrschaft von Dr. Christian Scharpf, Münchens Wirtschaftsreferent und Wiesn-Chef, wurde das Fest mit dem traditionellen Fassanstich in der Festhalle Bayernland feierlich eröffnet. Bei bestem Frühlingswetter strömten wieder tausende Besucher auf das erste große Volksfest des Jahres.

Mehr als 100 Schausteller und Fieranten boten ein vielseitiges Programm mit Nervenkitzel, Spiel, Spaß und kulinarischen Genüssen. Für einen atemberaubenden Blick über die Stadt sorgten der Bayern Tower und das Riesenrad der Firma Willenborg, während Action-Fans bei Fahrgeschäften wie Top Spin No.1 oder Parkour voll auf ihre Kosten kamen. Auch für Familien war bestens gesorgt – mit zahlreichen Kinderkarussells, Familientagen mit ermäßigten Preisen und einem breiten Imbissangebot, das auch vegetarische und vegane Optionen bereithielt.

Ein Highlight im Rahmenprogramm war erneut der BRK-Flohmarkt am 26. April, einer der größten seiner Art in Süddeutschland. Das beliebte ACM-Oldtimertreffen am 27. April lockte Liebhaber klassischer Fahrzeuge aus ganz Bayern. Am 4. Mai feierte der „Tag des Brauchtums“ mit Tracht, Musik und Volkstanz die bayerische Lebensart – begleitet vom Münchner Kindl Franziska Inselkammer. Zwei spektakuläre Feuerwerke (am 2. und 7. Mai) setzten glanzvolle Akzente am Himmel über der Theresienwiese.

Das Frühlingsfest erinnerte auch an seine Wurzeln: 1965 fand es zum ersten Mal statt – damals noch ohne Bierausschank und mit starkem Fokus auf Kinder und Jugendliche. Heute ist es ein fest verankerter Bestandteil im Münchner Festkalender, organisiert von der Veranstaltungsgesellschaft der Münchner Schausteller (VMS) unter Leitung von Yvonne Heckl.

Mit seiner Mischung aus Tradition, moderner Unterhaltung und Familienfreundlichkeit hat das Frühlingsfest auch 2025 wieder bewiesen, dass es weit mehr ist als nur der kleine Bruder des Oktoberfests – es ist ein Fest für alle Münchner*innen und Gäste, das den Frühling auf ganz besondere Weise begrüßt.