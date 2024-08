Deep Purple am 23.10.2024 in der Olympiahalle München

Sie sind eine der langlebigsten Acts der Offiziellen Deutschen Charts und sind zum insgesamt 10. Mal mit einem Album auf Platz 1 derselbigen. Das aktuelle Album „=1“ ist das mittlerweile 23. Studioalbum von Deep Purple. Erstmals führte die Band Anfang der 70er die deutschen Charts an.

Und auch live ist die Nachfrage nach der Rocklegende ungebrochen. Der großen Publikumsnachfrage leisten Deep Purple Folge: waren erst nur drei Auftritte im Juli für Deutschland 2024 angesetzt, gibt es jetzt im Oktober Nachschlag. Das ist auch dringend erforderlich: vergangenes Jahr gastierten ‚DP‘ nur einmal bei uns – im ausverkauften Hamburger Stadtpark. Es wollen jedoch mehr als nur Nordlichter die runderneuerte Besetzung live sehen. Dies ist ein mitreißendes Erlebnis! Live sind Deep Purple am 23.10.2024 in der Münchner Olympiahalle zu erleben.

„Unser Gitarrist Steve Morse musste sich aus der Band zurückziehen, weil er sich um seine sehr kranke Frau kümmerte“, verriet Bassist und Co-Produzent Roger Glover im April 2023 gegenüber A Rádio Rock. „Und so haben wir einen neuen Gitarristen in der Gruppe namens Simon McBride. Das ist eine komplett neue Erfahrung. Ich meine: Wir sind eine andere Band dadurch. Auf gewisse Weise müssen wir Veränderung annehmen. Man kann nicht ein und dieselbe Sache immer wieder machen.“ Dass sich bei Purple etwas Grundlegendes verändern wird, darüber brauchen sich Fans allerdings keine Sorgen zu machen. In welche Richtung sie mit Mr. McBride musikalisch gehen, zeigten bereits die Auftritte des runderneuerten Quintetts. „Der gebürtige Ire fügte der Band jede Menge Kraft hinzu und war in der Lage, vielen der bekannten Klassiker seine eigene Note zu verleihen“, stand auf der Onlineseite Creative Loafing Tampa Bay zu lesen. Augenscheinliche Tatsache ist: Der Mit-Vierziger hat auf einen der einflussreichsten Vertreter des Hardrock (Altersdurchschnitt: 77 Jahre) die Wirkung eines Jungbrunnens. Mit ihm begehen Deep Purple (über 100 Millionen verkaufter Tonträger weltweit!) voll frischer Energie ihr 66.Karrierejahr. Das gilt für die aktuellen wie legendären Songs der Powerband. Bei denen darf natürlich einer nie im Programm fehlen: ihr Klassiker „Smoke On The Water“!

Der Abend wird, wie bereits vor zwei Jahren, eröffnet von der 1974 aus Jefferson Airplane entstandene Rockformation Jefferson Starship um deren Mitbegründer David Freiberg (Gesang, Gitarre, Keyboards). Sie kann mit Hits wie „Jane“, „Nothing’s Gonna Stop Us Now“, „We Built This City“, „Sara“, „Miracles“, „Somebody To Love“, „Volunteers“ und Songs ihrer jüngsten CD „Mother Of The Sun“ (2020) aufwarten. Karten für das britisch-amerikanische Paket zweier legendärer Gruppen gibt es im Vorverkauf.

München-Termin: 23.10.2024 Olympiahalle

Tickets sind bei allen offiziellen Vorverkaufsstellen wie MyTicket, München Ticket und Eventim erhältlich.