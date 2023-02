Der Gaudi-Wurm lebt… Faschingsumzug der Damischen Ritter am 12.02.2023

Am 12.02.2023 findet unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters Dieter

Reiter wieder der „Faschingsumzug der Damischen Riter“ in der Landeshauptstadt

München statt. Ca. 60 Vereine, Burschen- und Madelvereine, Musik- und

Tanzgruppen sowie weitere Organisationen haben sich in diesem Jahr für den

offiziellen Münchner Faschingsumzug mit über 2.500 Teilnehmern angemeldet. „Wir

wolten in diesem Jahr keine neuen Teilnehmerrekorde, sondern auf Qualität statt

Quantität setzen“, so Frank Ebeling – Festwart und Zugverantwortlicher der

Damischen Ritter. Das Interesse für den Faschingszug ist aber heuer, nach der

Pandemie, ungebrochen!

In diesem Jahr baut sich der Zug vormittags am Thomas-Wimmer-Ring und

Isartorplatz auf und startet dann traditionell um 13.13 Uhr durch die Innenstadt.

Höhepunkt ist auch in diesem Jahr wieder die herrliche Kulisse auf dem Münchner

Marienplatz. Im Thal löst sich der Faschingszug dann auf und die Teilnehmer freuen

sich auf die After-Zug-Party im Hofbräuhaus, bei dem die teilnehmenden Musik- und

Tanzgruppen ihr Können zeigen.

Somit heißt es am 12.02. um 13.13 Uhr wieder „OH MEI, OH MEI, OH MEI“ wenn

die Damischen Ritter mit lhrem Herzog Kasimir den Faschingszug durch die

Landeshauptstadt führen.

Unser Verein, der offiziell „Geselige Vereinigung der Turmfalken von 1928 e.V.“

heißt, wurde am 11.12.1928 gegründet. Seit der Gründung waren wir T urmfalken bei

den Faschingsumzügen bereits mit dabei. Die „Turmfalken“ zeichneten sich seit je

her durch lhren Chor, ihre illustren Auftritte bei Veranstaltungen und vor allem ab

1949 durch ihre weit über München hinaus bekannten und überaus beliebten

Damischen Ritter Bälle aus.

Die Idee vom Vereinsmitglied und Grafiker Edi Gebetshammer, Ritterbälle ins Leben

zU rufen, wurde zum absoluten Faschingsknaller.Es wurde öfters versucht unsere

„Damischen Ritter Balle“ zu kopieren. Aber nur wir Turmfalken schafften es beständig

mit der „Nacht der Turmfalken“ – alias Die Damischen Ritter am Hofe des Herzog

Kasimir“ und seinem herzoglichem Hofballett – genau den Charme über Jahrzehnte

im Löwenbräukeller zu versprühen, dass jeder der was in und um München auf sich

hielt, an einem der beiden jährlich stattfindenden Bälle dabei sein musste.

Eine weitere beliebte Veranstaltung war das jährlich stattfindende Starkbierfest der

Turmfalken. Federführend unter dem Entertainer Walter Lindermeier (Herzog Kasimir

II) wurde durch uns Turmfalken die Starkbierzeit im Löwenbräukeller, mit viel

Prominenz und Personen des öffentlichen Lebens, kurz nach dem Fasching

eingeläutet. Legendär waren hier die humoristisch, politisch und gesellschaftlich

kritisch geführten Turmgespräche der Frauentürme „Aloisus“ und „Xaverius“.