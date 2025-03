Der kleine Horrorladen vom 31.07. bis 10.08.2025 Deutsches Theater München

Bissiges und schmissiges Musical

Bereit für einen Abend voller schwarzem Humor, mitreißender Musik und überraschenden Wendungen? Dann lassen Sie sich in das schrägste Blumengeschäft aller Zeiten entführen. Mit Der kleine Horrorladen bringen wir das weltbekannten ebenso bissige wie schmissige Broadway-Musical von Alan Menken und Howard Ashman in einer brandneuen Inszenierung auf unsere Bühne. Diesen Abend werden Sie so schnell nicht vergessen!

Sie wächst und wächst

Kommen Sie mit uns in das außergewöhnliche Geschäft von Seymour und seiner düsteren Entdeckung: eine fleischfressende Pflanze, die mehr will als nur Wasser und Licht… Die unheimliche Audrey II fordert mit jeder Melodie mehr als nur Ihre Aufmerksamkeit! Mit einer einzigartigen Mischung aus schwarzer Komödie, Grusel und fantastischer Bühnenkunst sorgt dieses Musical für ein unvergessliches Erlebnis, das Sie vor Spannung und Nervenkitzel nicht mehr loslässt. Aber nicht nur die packende Story wird Sie verzaubern, sondern auch die phänomenale Musik.

Berühmter Soundtrack

In Der kleine Horrorladen verschmelzen nämlich die Melodien und Texte der Oscar-Preisträger Alan Menken und Howard Ashman. Spektakuläre Bühnenbilder, außergewöhnliche Kostüme und großartige Choreografien nehmen Sie mit in eine Welt, in der Liebe, Gier und das Streben nach Ruhm zu einer gefährlichen Mischung werden. Erleben Sie die legendären Songs wie „Downtown“, „Irgendwo im Grünen“ und „Zahnarzt“. Das mitreißende „Jetzt hast du Seymor“ wird jeden Zuschauer berühren. Sichern Sie sich Ihre Tickets für dieses großartige Bühnenspektakel – wenn Sie sich trauen!

Vorstellungsdauer:

2 Stunden 15 Minuten (inkl. 20 Minuten Pause)