Deutscher Alpenverein startet Olympia-Countdown

In Tokio kommt ein neues Wettkampfformat zum Einsatz, „Olympic Combined“. Es vereint die drei klassischen Disziplinen Lead, Speed und Bouldern zu einem Kletterdreikampf. Die Erklärung der einzelnen Disziplinen gibt es hier. Olympic Combined ist eine Wettkampfform, die es so bislang noch nicht gab und die ein Anforderungsspektrum verlangt, für das kaum ein Kletterer bisher intensiv trainiert hat. Wer in Tokio die Chance auf einen Podiumsplatz haben will, muss in einer Spezialdisziplin Weltklasseleistungen erbringen, in einer zweiten auf sehr hohem Niveau konkurrenzfähig sein und in der dritten Disziplin gut mithalten können. Für die deutschen und die meisten europäischen Starterinnen und Starter heißt das: Weltklasse im Lead und Bouldern sein und das Speedklettern mittrainieren.

Der Olympic Combined-Wettkampf wird in folgender Reihenfolge ausgetragen: Speed – Bouldern – Lead. Der Event besteht aus Qualifikation und Finale. Alle Starterinnen und Starter nehmen an der Qualifikation teil, die besten sechs qualifizieren sich für das Finale – in dem alle drei Disziplinen erneut geklettert werden. Die Punktzahl der Athletinnen und Athleten wird durch Multiplikation der Platzierungen in jeder Disziplin berechnet. Je niedriger die Punktzahl, desto besser. Die finale Qualifikation für Tokio 2020 findet ab der Wettkampfsaison 2018 statt, wobei sich maximal zwei Damen und zwei Herren pro Nation qualifizieren können; insgesamt starten 20 Damen und 20 Herren. Die relevanten Wettkämpfe sind die Welt- und Kontinentalmeisterschaften im neuen Olympic Combined-Format sowie zusätzliche Plätze über Qualifikations-Events. Ziel des DAV ist es, eine Dame und zwei Herren nach Tokio zu bringen. Schon heute trainieren die Kadermitglieder des DAV spezifisch auf dieses Format. In der aktuellen Saison gibt es auch erstmals eine eigene Deutsche Meisterschaft im Olympic Combined (14./15. Juli, Augsburg).