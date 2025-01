Deutscher TV-Star ROBERT BESTA startet mit Cameron Diaz ins neue Jahr

Jubiläum! Als warmherziger TV-Bösewicht feiert Schauspieler und Musiker Robert Besta in

2025 sein 10-Jähriges im Hauptcast der SWR-Kultserie „Die Fallers“ (sonntags, 19.15 Uhr).

Doch erst mal beginnt das neue Jahr des deutschen Fernsehstars neben Cameron Diaz und

Jamie Foxx. Denn die Komödie „Back in Action“ startet am 17. Januar bei Netflix. Hier

besuchen die beiden Hollywoodgrößen eine exklusive Party ihres Gegenspielers Robert

Besta, um ihn auszuspionieren. „Es war eine unglaubliche und ganz wunderbare Erfahrung

in solch einer internationalen Produktion vor der Kamera zu stehen. Ich bin gerne in die Rolle des zwielichtigen Geschäftsmanns geschlüpft“, erinnert sich Robert Besta. „Die Arbeit mit Cameron und Jamie war leicht und fröhlich.“ Gedreht wurde in London und Atlanta, ehe es nach Köln ans Set für die SOKO-Folge „Dart King“ ging (Sendetermin: 28. Januar, ZDF). Ein besonderes 2025 also für den Wahl-Karlsruher, dessen Indie-Band MICOR mit dem Song „Redemption I“ Ende Januar Musikvideo-Premiere haben wird. Zudem ist eine Tour geplant.

Aufgewachsen in Konstanz, denkt der gebürtige Pole gerne an seine Kindheit zurück. „Ich

hab schon als kleiner Junge den Kleiderschrank meiner Mutter durchsucht, weil ich es

geliebt habe, mich zu verkleiden“, erzählt der heute 46-jährige Familienvater. Kein Wunder

also, dass die Theater-AG im Gymnasium sein Lieblingsort war und auch im Jugendklub des

Stadttheaters Konstanz stand Robert Besta auf der Bühne. „Eine tolle Möglichkeit, um als Jugendlicher schon früh Schauspielerfahrung zu sammeln.“ Nach dem Abi absolvierte er

aber erst mal seinen Zivildienst in der Altenpflege.

Ein Tag Medizinstudent, ein Leben lang Künstler

Die soziale Arbeit hat Robert Besta so gut gefallen, dass er mit dem Arztberuf liebäugelte.

Also zog es ihn nach Magdeburg, wo er einen Tag (!) Medizin studierte. „Mathematik hatte

einen zu großen Stellenwert. Und mit Zahlen konnte ich leider nie gut“, so die Begründung,

die sympathisch und nachvollziehbar zugleich ist. Robert Besta ging schließlich nach Berlin,

absolvierte sein Studium an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch und bekam

direkt ein Engagement am Badischen Staatstheater in Karlsruhe. „Ich kannte Karlsruhe bis

dahin nicht und hatte nicht vor, zu bleiben – nun ja, ich wohne immer noch dort. Tatsächlich ist es die längste Zeit, die ich überhaupt in meinem Leben an einem Ort gewesen bin.“ In „Der Brandner Kaspar“, „Ein Sommernachtraum“, „Woyzeck“ und weiteren Aufführungen war der Schauspieler zu sehen – und ist dem Badischen Staatstheater in „Dinner for One With Songs“ treu geblieben. Als Leiter des Jugendclubs der Schauspielschule Imagine in Karlsruhe teilt er sein Wissen mit neugierigen Kids in theaterpädagogischen Workshops und in Rhetorik-Seminaren. Von einem Herzensprojekt spricht Robert Besta und nimmt sich bewusst Zeit, obwohl seine Einsätze in Film und Fernsehen, u. a. „Morden im Norden“, „Polizeiruf 110“, „Bonhoeffer“ und „Tatort“, immer mehr werden. Dabei mimt er stets den Schurken, wobei er in der ZDF-Serie „Mandat für Mai“ zur Abwechslung auch seine empathische Seite zeigen durfte und mit seiner Band MICOR einen TV-Auftritt hatte.

Über die Jahre haben sich tausende musikalischer Skizzen gesammelt. Doch erst 2019

performte Robert Besta, motiviert von seiner Freundin Gabi, an seinem Geburtstag im

Garten die eigenen Songs und nutzte mit dem befreundeten Bassist Johannes Frisch

während der Corona-Zeit die Freiluftkonzerte im Tollhaus in Karlsruhe. Ein Jahr danach

lernten die beiden Stefan Breuer an den Drums kennen und noch etwas später Marcus

Franzke an der Posaune und am Keyboard. Robert Besta selbst spielt Gitarre, Geige, Klavier

und singt. Rockig, mystisch klingt der Sound, der dazu anregen soll, ein bisschen über das

Leben zu sinnieren. Über Chancen, die man genutzt hat oder eben nicht. „Wenn man sich

darauf einlässt, kann unsere Musik schnell nachdenklich machen, aber genauso auch einen

positiven Push fürs Leben geben.“

