Deutschland Abo-Upgrade im MVV: Abonnent:innen können Busse und Bahnen in ganz Deutschland nutzen

Ein Dankeschön an alle, die Bus und Bahn während der Pandemie die Treue gehalten haben: Im Rahmen der Kampagne #BesserWeiter des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) können auch MVV-Abonnent:innen von Montag, 13. September, bis Sonntag, 26. September 2021, ohne zusätzliche Kosten das Bus- und Bahnangebot der teilnehmenden Verkehrsverbünde in ganz Deutschland nutzen – und von einer Ausweitung des Geltungsraumes ihres Abos im Heimatverbund profitieren. Das Deutschland Abo-Upgrade gilt unabhängig davon, ob Fahrgäste ihr Abo bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) oder der Deutschen Bahn AG (DB) abgeschlossen haben, nach Registrierung unter www.besserweiter.de/abo-upgrade

Schon den ganzen Sommer warten Verkehrsunternehmen und -verbünde in ganz Deutschland mit verschiedenen Aktionen und Angeboten auf, um Fahrgäste zurückzugewinnen – und um den treuen Kund:innen Danke zu sagen. An dieses Engagement schließt die ÖPNV-Branche im Herbst an: Passend zur Europäischen Mobilitätswoche können Abonnent:innen im Aktionszeitraum ohne weitere Kosten das Bus- und Bahnangebot der teilnehmenden Verkehrsverbünde nutzen.

Die Aktion richtet sich sowohl an Städtereisende, die im Aktionszeitraum vor Ort in teilnehmenden Verkehrsverbünden das Angebot von Bahn und Bus nutzen, als auch an Abonnent:innen, die die deutschlandweite Freifahrt für die Anreise im Nahverkehr einsetzen möchten. Wer im Fernverkehr der Bahn reisen möchte, kann im Rahmen der Aktion eine Probe BahnCard 25 zum vergünstigten Preis von 9,90 Euro erwerben. Und wer lieber in der Heimat bleibt, kann mit dem eigenen Abonnement nach erfolgreicher Registrierung im Aktionszeitraum ohne zusätzliche Kosten im gesamten MVV-Netz fahren. Das Abo gilt in dieser Zeit – nach Registrierung – als Fahrschein für alle Zonen.

Vor der Nutzung des Deutschland Abo-Upgrade ist eine Registrierung unter www.besserweiter.de/abo-upgrade erforderlich. Die Aktion erfolgt im Rahmen von #BesserWeiter, einer Gemeinschaftskampagne von Bund, Ländern, kommunalen Spitzenverbänden und den Verkehrsunternehmen unter Federführung des VDV.

Rahmenbedingungen der Abo-Aktions-Wochen

Zeitraum 13.9.2021 bis 26.9.2021 Teilnahme-

berechtigte Inhaber:innen von MVV-Abonnements der – IsarCard (persönlich und übertragbar) – IsarCard9Uhr (persönlich und übertragbar) – IsarCard65 (persönlich und übertragbar) – IsarCard65Übergang (persönlich und übertragbar) – IsarCardJob – IsarCardSchule I / IsarCardSchule II / IsarCardAusbildung – 365-Euro-Ticket MVV für Schüler:innen und Auszubildende – IsarCardSemester mit Gültigkeitszeitraum

bis 30. September 2021 – AboPlusCardBayern Gültigkeit Bundesweit in Bussen und Bahnen der teilnehmenden Verkehrsverbünde Wichtig: Bei einer Fahrkartenkontrolle ist der Registrierungsbeleg zusammen mit dem eigenen Abonnement vorzuzeigen; auf Verlangen muss die Identität des/der Nutzer:in mithilfe eines amtlichen Lichtbildausweises nachgewiesen werden können. Fernverkehr Abo-Kund:innen sind im Aktionszeitraum zum vergünstigten Kauf einer BahnCard 25 berechtigt. Registrierung www.besserweiter.de/abo-upgrade

Ingo Wortmann, MVG-Chef: „Durch Home-Office und die Einschränkungen im öffentlichen Leben haben viele Kund:innen ihr Abonnement in den vergangenen Monaten nicht im üblichen Umfang genutzt. Das Deutschland Abo-Upgrade ist unser Dankeschön an alle, die uns mit ihrem Abonnement trotzdem die Treue gehalten oder ein neues Abo abgeschlossen haben.“

Heiko Büttner, Vorsitzender der Geschäftsleitung der S-Bahn München: „Wir waren auch in Lockdown-Zeiten zuverlässig für alle da, die unterwegs sein müssen. Viele unserer Fahrgäste sind in dieser Zeit seltener gefahren, haben uns aber trotzdem die Treue gehalten. Mit dem Deutschland Abo-Upgrade wollen wir allen Kund:innen danken, die weiterhin das Abo für ihre Fahrten nutzen und so aktiv zum Klima- und Umweltschutz beitragen.“

MVV-Geschäftsführer Dr. Bernd Rosenbusch: „Wir freuen uns, den Fahrgästen, die uns während der gesamten Pandemie die Treue gehalten haben, mit der Abo-Aktion unseren Dank zukommen lassen zu können. Das „Deutschland Abo-Upgrade“ lädt unter anderem zu Tagesausflügen in ganz Bayern ein, weil die Fahrgäste den Nahverkehr aller Eisenbahnen, auch den der Deutschen Bahn im Regionalverkehr, und das Angebot von allen Unternehmen in den bayerischen Verbünden kostenlos nutzen können. Damit umfasst die Aktion fast den gesamten öffentlichen Nahverkehr im Freistaat.“

Alle Informationen zur Aktion finden sich unter www.besserweiter.de/abo-upgrade sowie auf den Seiten von MVG (www.mvg.de/abo-upgrade), DB (www.bahn.de/deutschland-abo-upgrade) und MVV (www.mvv-muenchen.de/abo-upgrade).

Hinweis: Die Umsetzung der Aktion ist abhängig von den aktuellen Pandemieentwicklungen. Fahrgäste sollten sich grundsätzlich vor Fahrtantritt vor Ort über die geltenden Corona-Regelungen in Bezug auf die Bus- und Bahnnutzung informieren.