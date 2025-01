Die neuen Tourcard-Holder stehen fest: Fünf Deutsche rücken in den Profi-Circuit vor

Die Qualifying Schools im englischen Milton Keynes und nordrheinwestfälischen Kalkar sind zu Ende und brachten Drama, Überraschungen und Karrierehöhepunkte.

In Deutschland wurden insgesamt sechzehn Tourkarten ausgespielt. Zwölf Karten wurden über die Rangliste vergeben und gingen an Cor Dekker, Per Ljubic, Karel Sedlacek, Oskar Lukasiak, Tytus Kanik, Rusty-Jake Rodriguez, Dominik Grüllich, Stefaan Henderyck, Max Czerwinski, Max Hopp, Leon Weber und Marvin van Velzen. Dazu reihen sich die Tagessieger Maik Kuivenhoven, Viktor Tingström, Kai Gotthardt und Dennie Olde Kalter.

Dreizehn weitere Tourkarten wurden in England vergeben. Neben dem letzten Tagessieger Jim Long und den bereits bestätigten Gewinnern Tom Bissell, Justin Hood und Tavis Dudeney schlossen sich dem Quartett neun weitere Spieler aus der Q-School Order of Merit in Großbritannien an: Bradley Brooks, Darryl Pilgrim, Greg Ritchie, Adam Lipscombe, Adam Paxton, Cam Crabtree, Adam Warner, Andy Boulton und Thomas Lovely.

Trotz einer Reihe von wiederkehrenden Gesichtern werden 20 der 29 Spieler ihr Debüt im professionellen Dartssport geben. Mit nun insgesamt zwölf deutschen Tourcard-Holdern im Jahr 2025 stellt der Dartssport im Land einen neuen Rekord auf.

So kehrt Max Hopp nach zwei Jahren Abstinenz zurück auf die Profitour und konnte sein Glück anschließend kaum fassen: „Ich habe mein letztes Spiel verloren. Ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und sofort angefangen zu weinen, dachte, ich hätte es vergeigt. Ich habe alles gegeben und am Ende hat es geklappt. Ich bin wirklich überglücklich.“

Sein Landsmann Czerwinski, der zuvor noch nie auf dem PDC Circuit vertreten war, war die größte Überraschung der Q-School in Deutschland. Der 26-Jährige Dortmunder spielt erst seit 2022 Steel-Darts, legte aber am Finaltag einen großartigen Lauf hin und sicherte sich genügend Punkte.

„Ich bin ohne Erwartungen hierhergekommen“, sagte Czerwinski. „Ich kann es noch nicht wirklich begreifen, aber ich freue mich wirklich, auf der ProTour zu spielen. Ich hoffe, dass sich mein Niveau auf der Tour verbessern wird, denn ich glaube nicht, dass ich bei der Q-School meine besten Darts gezeigt habe.“

Den ersten Vorgeschmack auf die ProTour-Action bekommen die Spieler und Fans im Februar mit den ersten beiden Players Championship Events des Jahres.