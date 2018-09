Die Stars des FC Bayern München in Lederhosen

Es war der erste Auftritt von Niko Kovač mit seiner Mannschaft in bayerischer Tracht: Eine Woche nach dem Start der Bundesliga zeigten sich der neue Trainer, die Neuzugänge Leon Goretzka und Serge Gnabry und die erfahrenen Bayern wie Kapitän Manuel Neuer und Thomas Müller von ihrer bayerischen Seite. Sie alle machten – ebenso wie Sandro Wagner bei seinem ersten Fotoshooting in der Krachledernen – in der bayerischen Tracht eine genauso gute Figur wie im Trikot.

Perfekt vorbereitet für das Oktoberfest

Standesgemäß in Lederhose, Trachtenhemd, Janker und Haferlschuhen genossen die Stars und Betreuer ihren großen Auftritt vor der Kamera. Besonders im Fokus des Interesses standen, neben den Neuzugängen, bei diesem Fotoshooting Corentin Tolisso als frisch gebackener Weltmeister und das Trainerteam. Mit Paulaner Hefe-Weißbier Alkoholfrei und einem zünftigen „Prost“ stießen Niko Kovač und die Mannschaft auf die neue Saison an. Jetzt sind sie bestens ausgestattet für das Münchner Oktoberfest, das am 22. September seine Tore öffnet.

Hintergrund-Informationen

Seit 2003 ist die Paulaner Brauerei Platin Partner des FC Bayern München. Beim traditionellen Fotoshooting des FC Bayern München in Lederhosen werden die Motive abgelichtet, mit denen Paulaner für das Paulaner Hefe-Weißbier Alkoholfrei wirbt. Zudem entstehen Fotos und Spots für die Paulaner Fanträume, die große Fanaktion der Paulaner Brauerei. Ein Gewinner dieser Aktion stand heute ebenfalls im Mittelpunkt und machte gemeinsam mit den Stars das „Selfie seines Lebens“.

