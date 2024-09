Die WirtshausWiesn 2024 – Ganz München ist Wiesn vom 21.September bis 6.Oktober

Ganz München ist Wiesn!“, die WirtshausWiesn findet heuer zum fünften Mal statt!

Die WirtshausWiesn – parallel zum Oktoberfest – in den über 40 teilnehmenden Gaststätten.

Die WirtshausWiesn: beliebt, münchnerisch, erfolgreich, von vielen Münchnern und Besuchern aus dem Umland und aller Welt geschätzt!

Die Wiesn ist kein Ort, die Wiesn ist ein Lebensgefühl!

Die Innenstadtwirte und ihre Freunde erwarten euch mit bayerischer Gemütlichkeit, Geselligkeit in traditionellem Ambiente, Live Musik und jeder Menge Wiesn-Schmankerl!

Was ist neu?

„5 neue Freunde!“

Wegen des großen Erfolgs wird die Aktion der Münchner Innenstadtwirte nochmals erweitert!

Die WirtshausWiesn wird in diesem Jahr neben den Betrieben der Münchner Innenstadtwirte auch in fünf Wirtshäusern im Umkreis der Innenstadt stattfinden. Die fünf Freunde der WirtshausWiesn sind: Alter Wirt Moosach, Augustiner-Keller, Augustiner Schützengarten, Ayinger in der Au und der Königliche Hirschgarten.

Was ist neu?

Es gibt nicht nur Festbier und Wiesnschmankerl!

Brenner Grill bietet einen neuen WirtshausWiesn-Cocktail an, mit und ohne Alkohol „Toboggan-Gimlet“, benannt nach dem klassischen Fahrgeschäft auf der Wiesn.

Café Woerner`s hat ganz besondere WirtshausWiesn-Pralinen kreiert: Brezen-Pralinen, Bierlikör-, gebrannte Mandeln- und Obstler-Pralinen!

Im Hofbräuhaus wird täglich Live Musik gespielt, an den Wochenenden sogar auf drei Etagen: auch im historischen Festsaal wird es LiveMusik geben!

Weitere Wirtshäuser mit LiveMusik: Schneider Weisse, Augustiner am Platzl, Klosterwirt, Königlicher Hirschgarten u.v.a.

O’zapft is!

Angezapft wird die WirtshausWiesn am Samstag, 21.September 2024 um 12.00 Uhr mittags beim Augustiner Klosterwirt.

Der Kini zapft an!

Die Wiesn hat den Oberbürgermeister zum Anzapfen.

Die WirtshausWiesn wird sogar königlich angezapft: von einem passionierten König Ludwig II-Darsteller, als prunkvoller Nachfahre von Ludwig I, auf dessen Hochzeit ja die Wiesn und die WirtshausWiesn zurückgeht!

Neuer WirtshausWiesn – Krug

Zur WirtshausWiesn 2024 gibt es natürlich den neuen WirtshausWiesn – Krug, den fünften! Erhältlich in den teilnehmenden Wirtshäusern.

Die Geschichte der WirtshausWiesn

Gestartet wurde die WirtshausWiesn im Jahr 2020, als kein Oktoberfest stattfinden durfte. „2020 haben wir als Würdigung der Oktoberfestzeit mit der WirtshausWiesn angefangen. Damals hätten wir uns die große Akzeptanz und die Beliebtheit unter den Münchnern nicht träumen lassen.“ Gregor Lemke, Vorsitzender des Vereins der Münchner Innenstadtwirte.

Also gabs die nächste WirtshausWiesn gleich im Jahr drauf nochmal, 2021.

Seit 2022 findet die WirtshausWiesn parallel zum Oktoberfest statt, so auch in diesem Jahr, vom 21.September bis zum 6.Oktober 2024 – unter dem Motto “ganz München ist Wiesn”.

Ursprung 1810 – die WirtshausWiesn ist gelebte Tradition!

Die Wirtshauswiesn geht zurück auf den Ursprung des Oktoberfests – auf die Feierlichkeiten zur königlichen Hochzeit von Kronprinz Ludwig von Bayern und Therese von Sachsen-Hildburghausen im Jahre 1810.

Das allererste Oktoberfest wurde allerdings nicht auf der Theresienwiese gefeiert, dort fand nur ein Pferderennen statt. Gegessen, getrunken und gesungen wurde in den Münchner Wirtshäusern! König Maximilian I. hatte im Anschluss an die Hochzeit, das Volk fünf Tage lang zu Speis und Trank eingeladen.

Und diesen Ursprung feiern wir mit euch!

Die WirtshausWiesn ist echtes bayerisches Brauchtum und eine Würdigung des Oktoberfests.

Weitere Infos:

Zu den teilnehmende Gastronomiebetrieben in der Innenstadt und im Umkreis: wirtshauswiesn.de