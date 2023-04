Disney 100: Die Ausstellung vom 18.04. bis 03.09.2023 in der kleinen Olympiahalle München

Die Faszination von 100 Jahren Disney erleben: Europapremiere in München, ab 18. April 2023

Europa-Premiere von „Disney100: Die Ausstellung“ beginnt am Mittwoch, 16. November 2022. Die Ausstellung ist Teil der ganzjährigen Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum der Walt Disney Company. Am Dienstag, 18. April 2023 öffnen sich die Tore zur Kleinen Olympiahalle im Münchner Olympiapark und geben eine wahre Schatzkammer frei: eine Sammlung von Originalkunstwerken, Artefakten, Requisiten, Kostümen und Zeichnungen aus einem vollen Jahrhundert Disney-Geschichte.

„Disney100: Die Ausstellung“ lädt Fans jeden Alters dazu ein, in zehn Galerien voller Innovationen und immersiver Technologien ihre Lieblingsgeschichten neu zu erleben: Ob mit Micky Maus oder Mary Poppins im heimischen Kinderzimmer, mit Arielle, Captain Jack Sparrow oder Nemo auf hoher See oder mit Skywalker, Stitch und Thor in weit, weit entfernten Galaxien – „Disney100: Die Ausstellung“ wird für alle Besucher:innen zur Erfahrung ihrer ganz persönlichen Verbindung zu den Geschichten, Heldinnen, Helden und Erlebnissen, die Disney der Welt geschenkt hat.

Für die Ausstellung öffnen die Walt Disney Archives, die die wertvollsten Objekte aus der Geschichte der Walt Disney Company aufbewahren, ihre Schatzkammern. Produziert wird „Disney100: Die Ausstellung“ von Semmel Exhibitions. Die Ausstellung setzt die Reihe „Ausstellungssommer im Olympiapark“ fort, in deren Rahmen seit 2014 zahlreiche Blockbuster-Ausstellungen zu sehen waren.

Weitere Informationen zur Ausstellung und Disneys Jubiläum gibt es auf: https://Disney100Exhibit.com/. Tickets (ab 12,90 € für Kinder, 24,90 € für Erwachsene, 69,90 € Familientickets [2+2]) sind erhältlich über www.eventim.de sowie über alle bekannten Vorverkaufsstellen.

Über die Walt Disney Archives

Seit über 50 Jahren hüten und bewahren die Walt Disney Archives die wertvollsten Gegenstände aus der Geschichte der Walt Disney Company, darunter Originaldrehbücher, Filmrequisiten und Kostüme, Walt Disneys Korrespondenz und Drehbuchnotizen, Artefakte aus den Themenparks, Merchandising-Artikel, Millionen von Archivfotos sowie viele von Walts persönlichen Gegenständen. Die 1970 von der Disney Legende Dave Smith gegründeten Walt Disney Archives sind eine bedeutende Ressource für ganz Disney sowie ein wichtiges Forschungszentrum zu Disney für Wissenschaftler, Forscher und Autoren. Durch ihre Ausstellungen und die enge Zusammenarbeit mit D23: The Official Disney Fan Club teilen die Walt Disney Archives ihre unzähligen Exponate mit allen Fans.