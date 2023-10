Dominik Krause von grün-rosa Fraktion für das Amt des Zweiten Bürgermeisters nominiert

Die grün-rosa Stadtratsfraktion hat heute Dominik Krause als Nachfolger von Katrin Habenschaden für das Amt des Zweiten Bürgermeisters der Landeshauptstadt München nominiert. Der Stadtvorstand der Münchner GRÜNEN, Svenja Jarchow und Joel Keilhauer, nimmt dazu Stellung.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Fraktion im Rathaus so schnell eine Lösung gefunden hat. Dominik Krause ist die beste Wahl, nicht zuletzt aufgrund seines hohen Fachwissens im Bereich der Energiewende. Er wird das verantwortungsvolle Amt mit seiner zehnjährigen Stadtratserfahrung kompetent und voller Elan ausfüllen. Mit seinem unermüdlichen Einsatz für die Demokratie und eine offene und bunte Gesellschaft würde er das Amt des Bürgermeisters ohne Zweifel bereichern“, sagt Svenja Jarchow, Vorsitzende der GRÜNEN München.

Dominik Krause ist geborener Münchner (1990) und studierte Physik an der TU München. Von 2012 bis 2014 war Krause Sprecher der Grünen Jugend München. 2014 zog er in den Stadtrat ein und fungiert seit 2022 als Fraktionsvorsitzender. Neben seinen politischen Schwerpunkten Klimaschutz und Energiewende liegen ihm Bürger*innenrechte, die Stärkung der Demokratie sowie der Kampf gegen Rechtsradikalismus besonders am Herzen – so ist Krause auch bei „München ist bunt!“ aktiv.

„Für die Stadt München und ihre Bürger*innen ist die Nominierung von Dominik Krause ein enorm gutes und wichtiges Signal, das Kontinuität und Sicherheit ausstrahlt. Mit ihm würde es der Koalition am besten gelingen, in den verbleibenden Jahren der Legislatur noch viele Projekte und Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag erfolgreich umzusetzen. Wie kein Zweiter hat Dominik Krause die gemeinsamen Ziele der grün-roten Rathauskoalition verinnerlicht. Er wäre der erste offen schwule Bürgermeister der Stadt München und wir wünschen ihm für die neue Aufgabe, die er übernehmen wird, alles Gute“, sagt Joel Keilhauer, Vorsitzender der Münchner GRÜNEN.