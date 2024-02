Drei Tatverdächtige nach gemeinschaftlichem Handel von Betäubungsmitteln festgenommen

Am Vormittag des Samstag, 24.02.2024, stellte eine Reinigungskraft in einer gewerblichen Unterkunft in Milbertshofen in einem Zimmer eine größere Menge Rauschgift fest.

Aufgrund des genannten Sachverhalts wurde das Hotelzimmer kurz darauf von Polizeibeamten betreten und durchsucht. Hierbei konnten ca. 30 kg Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt werden. Zum Zeitpunkt der Durchsuchung befand sich keine Person in dem betreffenden Zimmer. Um die Mittagszeit betraten ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München sowie ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in Berlin das Objekt. Die beiden konnten noch vor Betreten des Zimmers vorläufig festgenommen werden. Kurz darauf kam hier noch ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in Dachau hinzu, der das Zimmer angemietet hatte. Auch er konnte festgenommen werden.

Es konnten in der Folge zwei Mobiltelefone sowie ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag sichergestellt werden. Bei allen drei Tatverdächtigen wurden im Anschluss noch die jeweiligen Wohnungen durchsucht. Hierbei konnten eine kleine Menge Betäubungsmittel, ein dreistelliger Bargeldbetrag und ein weiteres Mobiltelefon sichergestellt werden.

Alle drei Tatverdächtigen befinden sich nun wegen gemeinschaftlichem Handel von Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft.

Das Kriminalfachdezernat 8 (Rauschgiftdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.