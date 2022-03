DUA LIPA ‚Future Nostalgia‘ Europa-Tour jetzt im Mai 22 Zusatzshows in München, Zürich und Wien

Der internationale Pop-Superstar Dua Lipa hat ihre ‚Future Nostalgia‘ Europa-Tour verschoben. Die Konzerte in Hamburg, Berlin und Köln finden nunmehr im Mai 2022 statt. Im Vorverkauf erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

„I’m utterly heartbroken that we’re not able to proceed with my UK and European tour this September and October. Please hold onto your tickets, as they remain valid for the rescheduled dates. I can’t wait to be back on stage and reunited with you all and have also added even more dates, which go on sale this week. Love, Dua“

Im Zuge der Verlegung wird die Europa-Tournee um Konzerte in München, Zürich und Wien erweitert.

Live Nation Presents DUA LIPA

Future Nostalgia EU Tour 2022

Di. 09.05.22 Hamburg Barclaycard Arena (verlegt vom 03.10.21)

Fr. 10.05.22 Berlin Mercedes-Benz Arena (verlegt vom 09.10.21)

So. 12.05.22 Köln LANXESS arena (verlegt 07.10.21)

Fr. 20.05.22 Zürich Hallenstadion ZUSATZSHOW*

So. 22.05.22 München Olympiahalle ZUSATZSHOW

Mo. 23.05.22 Wien Stadthalle ZUSATZSHOW**

