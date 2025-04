Dua Lipa Radical Optimism Tour – Sa 31.05. – So 01.06.2025 Olympiahalle München

Die dreifache GRAMMY- und siebenfache BRIT-Award-Preisträgerin Dua Lipa kündigte heute eine weltweite Tournee ihrer „Radical Optimism Tour“ mit über 40 neuen Terminen in Australien, Neuseeland, Nordamerika, Europa und Großbritannien im kommenden Jahr an. Im Rahmen der Radical Optimism Tour kommt sie im Mai und Juni 2025 nach Hamburg und München.

Die Tourankündigung folgt auf Duas mit Spannung erwartetes Debüt auf der Pyramid Stage als Headliner am Freitagabend beim Glastonbury Festival 2024 in diesem Sommer. Die BBC lobte ihren Auftritt mit den Worten: „Dua brillierte mit ihrer Performance, auf dem Level von jemandem, der sich seit Jahren auf diesen Moment vorbereitet hat.“ Nach ihrem elektrisierenden Glastonbury-Auftritt waren zwei aufeinanderfolgende Abende im Londoner Wembley-Stadion, die für Juni 2025 angesetzt waren, sofort ausverkauft. Dua hat einen neuen Höhepunkt in ihrer Karriere erreicht und die Nachfrage der Fans ist so groß wie nie zuvor.

Die „Radical Optimism Tour“ beginnt diesen Herbst mit bereits angekündigten Shows in Asien, unter anderem in Singapur, Jakarta, Tokio und Kuala Lumpur, bevor sie am Donnerstag, den 5. Dezember in Seoul, Korea im Gocheok Sky Dome endet. Die Tournee 2025 beginnt am Donnerstag, 20. März, in Melbourne, Australien, in der Rod Laver Arena, und umfasst Auftritte in Sydney, Auckland, Madrid, Hamburg, Paris, Amsterdam, London, Dublin, Toronto, Chicago, New York, Miami, Los Angeles und vielen anderen Orten, bevor sie am Donnerstag, 16. Oktober, in der Climate Pledge Arena in Seattle

endet. Vor dem Tourauftakt in Asien wird Dua am 5. und 12. Oktober als Headliner bei den Austin City Limits in Austin, TX auftreten.

Fans können sich ab sofort für den Vorverkauf unter dualipa.com anmelden. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, den 20. September, 10.00 Uhr auf dualipa.com.

EUROPA-TICKETS: American Express bietet Zugang zu Amex Presale Tickets™ für Shows in Spanien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Belgien. Kartenmitglieder können ab Dienstag, den 17. September um 10 Uhr Ortszeit Tickets vor der allgemeinen Öffentlichkeit erwerben (solange der Vorrat reicht) – dies ist einer der vielen Unterhaltungsvorteile, die American Express Kartenmitglieder über Amex Experiences™ in den Bereichen Kunst, Theater, Sport und Musik nutzen können. Es gelten bestimmte Bedingungen.

Über Dua Lipa

Die dreifache GRAMMY- und siebenfache BRIT-Award-Gewinnerin Dua Lipa ist mit der Veröffentlichung ihres dritten Albums „Radical Optimism“ weiterhin eine der führenden Interpretinnen in der Popmusik. Nach der Veröffentlichung ging das Album in 11 Ländern direkt auf Platz 1, darunter auch in Großbritannien, wo es das größte Albumdebüt einer britischen Künstlerin im Jahr 2024 wurde und die höchsten Wochenverkäufe einer britischen Künstlerin seit 2021 erzielte. In den USA debütierte das Album auf Platz 1 der Billboard Top Album Sales Charts und auf Platz 2 der Billboard 200 Charts, was Duas bisher erfolgreichste Verkaufswoche darstellt. Die New York Times kürte das Album zum „Critic’s Pick“ und lobte es als „ein Album mit Nonstop-Ohrwurm“, ebenso wie Variety, die es als „eine fröhliche Explosion von Pop-Versiertheit“ bezeichnete, The New Yorker, der lobte, „die Instrumentierung ist eine glänzende und undurchdringliche Mischung und Dua Lipa ist die Hauptattraktion“, und Vogue, die schwärmte, es sei „ein zusammenfassendes, selbstbewusstes Stück Pop-Genialität…[und] verdammt eingängig.“

Nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2020 wurde Duas Platin-zertifiziertes zweites Album „Future Nostalgia“ zum am längsten laufenden Top-10-Album einer Künstlerin in den Billboard 200 im Jahr 2021. Das mit dem GRAMMY Award ausgezeichnete Album brachte mehrere weltweite Hit-Singles hervor, von denen „Levitating“ eine Diamant-Auszeichnung und den Titel des Billboard’s No. 1 Hot 100 Song des Jahres 2021 erlangte.

Dank ihrer vielen Leidenschaften außerhalb der Musik hat Dua den Superstar-Status auf der Bühne und im Privatleben erreicht. Im Jahr 2022 startete Dua Service95, eine globale redaktionelle Plattform für Stil, Kultur und Gesellschaft, die inzwischen einen wöchentlichen Newsletter, den Service95-Buchclub und den Podcast „Dua Lipa: At Your Service“ umfasst, der von der Sunday Times und dem Guardian gelobt und von Spotify zu einem der besten Podcasts des Jahres 2022 ernannt wurde. Dua war bereits in allen großen Modemagazinen der Welt vertreten, von Vogue und Elle bis W und Dazed. 2023 fügte sie ihrem Lebenslauf den Titel „Designerin“ hinzu, als sie zusammen mit Donatella Versace selbst die Versace-Kollektion „La Vacanza“ entwarf, die von der Vogue als „die heißeste Zusammenarbeit des Sommers“ bezeichnet wurde.

Duas gleichnamiges Debütalbum aus dem Jahr 2017 ist mit Platin zertifiziert, brachte sechs Platin-Tracks hervor und machte sie zur ersten weiblichen Künstlerin in der Geschichte der BRIT Awards, die fünf Nominierungen in einem einzigen Jahr erhielt. Dua hat insgesamt zehn GRAMMY-Nominierungen, davon drei für das beste Pop-Gesangsalbum, den besten neuen Künstler und die beste Tanzaufnahme. Außerdem erhielt sie Nominierungen bei den Golden Globes und den Critics Choice Awards für ihren Hit „Dance The Night“ aus dem Kassenschlager „Barbie“. Auf allen Plattformen weltweit hat sie über 45 Milliarden Streams gesammelt und hält den Rekord als erste weibliche Künstlerin, die zwei Alben mit jeweils über 10 Milliarden Streams auf Spotify hat.

Sa. 31.05.2025 München Olympiahalle

So. 01.06.2025 München Olympiahalle

Tickets >>