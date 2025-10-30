Deep Purple am 19. Juli 2026 auf dem Tollwood Sommerfestival

Gitarren, Glanz, Gänsehaut – der Tollwood-Sommer 2026
Mit Deep Purple kommen Legenden des Hardrock in die Musik-Arena, Countrystar Brad Paisley gibt einziges Deutschland-Konzert auf Tollwood – 21 Shows im Vorverkauf, vier davon ausverkauft
Während der Tollwood-Winter vor der Tür steht, schürt das Line-Up fürs Sommerfestival bereits die Vorfreude auf den Musik-Sommer. 21 Konzerte stehen bereits fest – und damit zwei Drittel des Line-Ups. Ganz neu ist bekannt: Deep Purple kommen in die Musik-Arena am 19. Juli 2026 zum Abschluss des Sommerfestivals. Seit über fünf Jahrzehnten prägt sie den Sound vieler Generationen mit Hymnen wie „Smoke on the Water“ oder „Highway Star“. Und der Country-Star Brad Paisley gibt am 23. Juni sein einziges Konzert in Deutschland. Auf Tollwood bringt er die amerikanische Country-Welt nach München – und das exklusiv. Mit virtuoser Gitarre, feinem Humor und Geschichten aus dem Alltag schafft er einen Abend zwischen Lagerfeuerstimmung und großem Konzertmoment. Vielfalt der Genre, überraschende Mischung auf der Bühne und leidenschaftliche Stars – das macht das Tollwood-Programm aus: von Hardrock bis Chanson, von Country bis Blasmusik, von Rap bis Indie.
Eine große musikalische Reise: ZAZ (16. Juli) verbindet französischen Esprit mit rauer Seele, Fat Freddy’s Drop & Groundation (22. Juni) schicken mit Dub, Jazz und Reggae tanzbare Wellen durch die Arena. Parov Stelar und Schiller (10. Juli) schaffen Klangkunst zwischen Elektronik und Emotion, während Haindling (14. Juli) bei seiner Zugabe auf der Tollwood-Bühne zeigt, wie bayerisch Weltmusik klingt.
Und was steht noch auf dem Plan in der Musik-Arena mit der intimen Konzert-Atmosphäre? Austropop mit Rainhard Fendrich und Pizzera & Jaus, Oimara mit musikalischen „Freind“ wie Melissa Naschenweng und Hannes Ringlstetter, Blasmusik von LaBrassBanda. Die Tollwood-Klassiker Schmidbauer & Kälberer laden Stoppok und weitere Freunde wie Wolfgang Niedecken und Inga Rumpf ein; Folk und Rock mit Versengold, Mono Inc. und viele mehr. Schon jetzt zeigt sich: Die Konzerte sind beliebt. Die Shows von Tobi Krell, Gerhard Polt & Die Well-Brüder, Foreigner und Wincent Weiss sind bereits ausverkauft.
Für alle anderen Konzerte gibt es Tickets – über die Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei), unter www.tollwood.de, bei München Ticket und Eventim, für Deep Purple ab Montag, 3. November. Und das Beste: Elf weitere Konzerte folgen in den kommenden Wochen. Der Tollwood-Sommer 2026 wird ein Fest der Klangfarben – und ein Versprechen an alle, die Musik nicht nur hören, sondern fühlen wollen.
Tollwood Musik-Arena 2026 – das derzeitige Line-Up im Überblick
20.06.2026 | Alvaro Soler – Beginn: 19 Uhr
21.06.2026 | Bosse – Beginn: 19 Uhr
22.06.2026 | Fat Freddy’s Drop & Groundation – Beginn: 19 Uhr
23.06.2026 | Brad Paisley – Beginn: 19 Uhr
24.06.2026 | Herbert Pixner Projekt – Beginn: 19 Uhr
25.06.2026 | Pizzera & Jaus – Beginn: 19 Uhr
26.06.2026 | Oimara & Freind – Beginn: 18:30 Uhr
02.07.2026 | Foreigner 50TH Anniversary Tour – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT
04.07.2025 | LaBrassBanda „Polka Party 2026“ – Beginn: 19 Uhr
05.07.2026 | Rainhard Fendrich „45 Jahre live“ – Beginn: 19 Uhr
10.07.2026 | Parov Stelar + Schiller – Beginn: 18:30 Uhr
11.07.2026 | The FOLKWOOD NIGHT 2026:
VERSENGOLD & Fiddler’s Green & The O’Reillys and The Paddyhats – Beginn: 18 Uhr
12.07.2026 | Tobi Krell „Rätsel, Wissen, Abenteuer – Beginn: 14 Uhr – AUSVERKAUFT
12.07.2026 | Gerhard Polt & Die Well-Brüder – Beginn: 19:30 Uhr – AUSVERKAUFT
14.07.2026 | Haindling – Beginn: 19:30 Uhr
15.07.2026 | Schmidbauer & Kälberer laden ein: Stoppok – ein Feier-Abend mit weiteren Freunden: Wolfgang Niedecken, Inga Rumpf, Hannes Ringlstetter – Beginn: 19 Uhr
16.07.2026 | ZAZ – Beginn: 19 Uhr
17.07.2026 | Mono Inc. – Beginn: 17:30 Uhr
18.07.2026 | Wincent Weiss – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT
19.07.2026 | Deep Purple – Beginn: 19 Uhr