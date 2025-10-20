ERIC CLAPTON – Die Musikikone 2026 LIVE am 17. Mai 2026 in der Olympiahalle München

Konzerte in Antwerpen, Mannheim, Köln und München

Es ist schon jetzt die Toursensation des kommenden Jahres: Eric Clapton – Weltstar, Gitarrengenie und Songwriting-Legende – geht 2026 erneut auf Tour und macht dabei für insgesamt vier Shows auch in Deutschland und Belgien Halt! Am 26. April 2026 verwandelt Clapton das Sportpaleis Antwerpen in einen Tempel des Blues-Rock, bevor im Mai unvergessliche Konzertabende in Mannheim (SAP Arena, 13.05.), Köln (Lanxess Arena, 15.05.) und München (Olympiahalle, 17.05.) auf alle Clapton-Fans in Deutschland warten!

Tickets gibt es ab Mittwoch, 22. Oktober, 10:00 im exklusiven Presale auf eventim.de, der allgemeine Vorverkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen startet am Freitag, 24. Oktober um 10:00 Uhr!

Mit unvergesslichen Welthits wie „Tears in Heaven“, „Layla“, „Wonderful Tonight“, „Cocaine“ oder „Change the World“ hat Eric Clapton Musikgeschichte geschrieben – mehrfach. Seine Solokarriere ist gespickt mit ikonischen Alben, ausverkauften Welttourneen und unzähligen Auszeichnungen, darunter 18 Grammy Awards und ein Triple-Inductee in die Rock and Roll Hall of Fame – als Solokünstler sowie mit The Yardbirds und Cream.

photo credit: George Chin

Geboren am 30. März 1945 im englischen Surrey, hat Clapton Generationen von Musikern geprägt. Sein virtuoses Gitarrenspiel, seine tiefe musikalische Emotionalität und seine stilistische Vielfalt – von Blues über Rock bis hin zu Balladen – machen ihn zu einem der größten Künstler aller Zeiten. 2026 setzt Clapton dieses Vermächtnis live auf der Bühne fort.

Neben seinen Klassikern dürfen sich die Fans auch auf ausgewählte Raritäten und neue Arrangements freuen – präsentiert in einem musikalischen Ausnahmezustand, wie ihn nur Eric Clapton herbeiführen kann. Unterstützt wird er von einer erstklassigen Live-Band, die seine unverkennbare Handschrift mit meisterhafter Präzision und Gefühl begleitet.



ERIC CLAPTON – European Tour 2026

26. April 2026 – Antwerpen (BE), Sportpaleis

13. Mai 2026 – Mannheim, SAP Arena

15. Mai 2026 – Köln, Lanxess Arena

17. Mai 2026 – München, Olympiahalle



Tickets ab Mittwoch, 22.10.!

