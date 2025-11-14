Ein Wintermärchen erwacht: Der Weihnachtsmarkt 2025 auf Schloss Kaltenberg

Am Freitag, den 28. November 2025, öffnet der wohl schönste Weihnachtsmarkt Bayerns wieder seine Tore. Dort tauchen große und kleine Besucher in eine märchenhafte Welt ein oder erleben von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Überraschungen. Rund 140 Marktstände laden zum Schwelgen in besonderen kulinarischen Genüsse ein und zum Stöbern nach originellen Geschenken. Und das Beste: In diesem Jahr führt der Weihnachtsmarkt nicht nur stimmungsvoll durch die Adventszeit, sondern lädt am Zusatzwochenende nach dem Weihnachtsfest (26.-28.12.) dazu ein, die Feiertage in einer ganz besonderen Atmosphäre ausklingen zu lassen.

Das Herz klopft. Mal vor Freude, wenn die Schneeflocken langsam vom Himmel rieseln, die Frau Holle vom großen Tor herab aus ihren Betten schüttelt. Mal vor Aufregung, wenn plötzlich das echte Rotkäppchen vor einem steht. Neben den märchenhaften Überraschungen, die einem auf Schloss Kaltenberg auf Schritt und Tritt begegnen, sorgt auch das einmalige Ambiente immer wieder für staunende Gesichter. Nicht nur die vielen Marktstände, sondern das gesamte Gelände erstrahlt im Schein tausender Lichter. Überall im Areal laden Tische zum Verweilen ein, um zu essen, zu ratschen, einen Punsch oder Glühwein zu genießen… Oder um das fantastische Ambiente mit Walk Acts und Künstlern einfach auf sich wirken zu lassen.

Eine märchenhafte Kulisse

Von der Märchenbühne im Wald etwa hört man fröhliches Kinderlachen. Denn beim Rumpelmärchen sind die Kinder nicht nur zuschauendes Publikum, sondern werden aktiver Teil der klamaukigen Handlung. Ebenfalls auf der Märchenbühne ist das von der Gruppe Tanzwut entwickelte Marionetten- und Schattentheater zu Hause. Hier werden Klassiker wie „Der Froschkönig“ oder „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ mit einem hintergründigen Humor interpretiert. Das gefällt auch Erwachsenen.

Momente voller Magie

Märchenhaftes Theater mit Schauspielern aus Fleisch und Blut, statt aus Holz gibt es dagegen im Schlosshof anzuschauen. Auf der Rabenbühne neben der Arena erleben Besucher feinste Akrobatik vom Zirkus Grimms Grams. Und auf der Schlossgrabenbühne gibt es stimmungsvolle Vorführungen – Momente voller Magie. Auf keinen Fall verpassen wollen Kinder die vielen interaktiven Installationen in der Walhall oder den Märchenpfad „Die kluge Bauerstochter“ rund um das Gehöft. Und die Geschichten im Märchenzelt entführen Kinder in fantastische Welten voller Hexen und Zauberer entdecken. In der letzten Marktstunde wiederum gehört das Märchenzelt den Großen: Dann werden hier speziell Geschichten für Erwachsene erzählt.

Abwechslungsreiche Gastronomie

Doch was wäre die Weihnachtszeit eigentlich ohne gutes Essen?! Unter den vielen kulinarischen Highlights auf Schloss Kaltenberg sticht besonders das Käsefondue hervor. Das 3-gängige Fondue-Menü wird auf Vorbestellung im Bräustüberl angeboten. Vorweg wird dabei eine herzhafte Rinderconsommé mit Einlage serviert. Zum Käsefondue werden dann helles und dunkles Baguette, Cornichons, Borettane-Zwiebeln, Antipasti-Gemüse, süß-saurer Kürbis, Zwiebelmarmelade sowie eine kleinen Speck- und Rauchfleischplatte gereicht. Und zum süßen Abschluss des Menüs gibt es ein Schokoküchlein mit Punschfrüchten.

Neu: Die große Echteisbahn in der Arena und die märchenhafte Suppenküche

Ein echtes Highlight in diesem Jahr: Zum ersten Mal wird die große Arena in eine glitzernde Echteisbahn verwandelt! Wo sonst nur Ritter und Pferde ihre Bahnen ziehen, dürfen nun kleine und große Eisprinzessinnen und -prinzen selbst über das Eis gleiten – auf 3.000 Quadratmetern zusätzlicher Fläche. Damit öffnet sich die legendäre Arena erstmals für alle Besucher und erweitert das Gelände um ein spektakuläres Wintererlebnis.

Eigene Schlittschuhe dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mitgebracht werden, doch ein Verleih vor Ort versorgt alle, die Lust auf Pirouetten und Winterspaß haben, mit glänzenden Kufen unter den Füßen.

Wer sich nach der Bewegung auf dem Eis aufwärmen möchte, findet in der neuen märchenhaften Suppenküche in der Fasshalle genau das Richtige: köstliches Chili, herzhaftes Biergulasch vom Strohschwein oder eine gehaltvolle Käse-Lauch-Suppe mit Salsiccia. Hier kann man sich stärken, plaudern und das bunte Treiben auf dem Markt genießen.

Es ist diese besondere Mischung aus Markt, Bühne- und Theater, den vielen Kinder- und Familienangeboten sowie der märchenhaften Atmosphäre und Kulisse zwischen Schloss und Wald, die den Weihnachtsmarkt in Kaltenberg so einzigartig machen. Ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie eben.

Infos zu Tickets und Preisen

Für Kinder bis 15 Jahren ist der Eintritt frei.

An den ersten beiden Adventwochenenden gibt es rabattierte Eintrittspreise.

Rabattierten Eintritt gibt es am 3. und 4. Adventswochenende sowie am Zusatzwochenende auch an den Freitagen sowie beim Früh- und Späteinlass an den Samstagen und Sonntagen.

Vor Ort gibt es eine Tageskasse. Diese wird geschlossen, wenn die Besucherkapazität ausgeschöpft ist. Wer seinen Eintritt sicher haben will, sollte die Tickets daher vorab online buchen.

Das Parken ist frei.

Freitags- und Samstags-Specials

Immer freitags gibt es eine Feuershow zu erleben.

Jeden Samstag besuchen die Perchten den Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg (gegen 19 Uhr).

Termine

Adventswochenende: 28.-30. November 2025 Adventswochenende: 5.-7. Dezember 2025 Adventswochenende: 12.-14. Dezember 2025 Adventswochenende: 19.-21. Dezember 2025

Zusatzwochenende: 26.-28. Dezember

Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg Fakten:

Start am 28. November 2025

Programm auf dem gesamten Schlossgelände sowie auf 4 Bühnen

Rabatte an den ersten zwei Wochenenden

Rabatte für Früheinlass und Späteinlass an den folgenden Wochenenden

Online-Ticketverkauf auf www.schloss-kaltenberg-weihnachtsmarkt.de

Aufwändige Dekoration und Inszenierung des Schlossgeländes mit märchenhaften Kunstinstallationen, Lichtermeeren und Fackeln

140 Markt- und Essenstände

Neu: Eislaufbahn in der Arena

Märchenstationen für Kinder und Walk Acts auf dem Gelände

Weihnachtliche Künstler und Musiker live on stage

Aktuelle Informationen immer auf www.schloss-kaltenberg-weihnachtsmarkt.de