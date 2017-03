Elternabend zum Thema Mediennutzung – jetzt anmelden

München, 17.03.2017. Was tun, wenn Jugendliche ihr Smartphone scheinbar gar nicht mehr aus der Hand legen wollen? Wie handeln, wenn Kinder Opfer von Hass im Netz oder von Cybermobbing werden? Welches sind die richtigen Sicherheits- und Privatsphäreeinstellungen für soziale Netzwerke und für Computer? Mit diesen und anderen Fragen zum Thema Mediennutzung müssen sich Eltern häufig beschäftigen.

Das Pädagogische Institut des Referats für Bildung und Sport will dazu beitragen, dass Eltern für diese pädagogische Herausforderung gut gerüstet sind. Beim „Münchner Elternabend Medien 2017“, der am Dienstag, 28. März, von 17.30 bis 20.30 Uhr in der Kongresshalle der Alten Messe stattfindet, können sich Eltern und Kinder über verschiedene Aspekte der Mediennutzung informieren. Nach einem kurzen Grußwort von Stadtschulrätin Beatrix Zurek und einem Impulsvortrag von Dr. Michael Kirch vom Lehrstuhl für Grundschulpädagogik und Didaktik der LMU München beginnen um 18.30 Uhr verschiedene Workshops. Außerdem stehen an zahlreichen Infoständen Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachrichtungen der Medienpädagogik zum Austausch und zur Information bereit.

Weitere Informationen unter www.pi-muenchen.de/Elternabend. Hier ist ab sofort bis Freitag, 24. März, auch die Online-Anmeldung für den „Münchner Elternabend Medien“ und die Workshops möglich.