Erlebnisreicher Frühling: Saisoneröffnung des Outdoor-Parks der Jochen Schweizer Arena

Ab 31. März öffnet der Outdoor-Bereich seine Tore für Groß und Klein

Spezialangebote am Eröffnungswochenende: Von 10 bis 16 Uhr ist der Sky Jump kostenfrei für alle Besucher

München, 18.03.2018 – Was eignet sich für die ersten warmen Tage des Jahres besser als ein Ausflug in den Hochseilgarten? Der Outdoor-Park der Jochen Schweizer Arena in Taufkirchen bei München bietet Spaß und Abenteuer satt: Im multifunktionalen Hochseilklettergarten mit Flying Fox XL Parcours und Sky Jump können Einsteiger und Fortgeschrittene aktiv in den Frühling starten und ihren Mut unter Beweis stellen.

Unterschiedlichste Routen mit steigenden Schwierigkeitsgraden lassen keine Wünsche offen und Langeweile kommt so schnell nicht auf. Es gilt, den inneren Schweinehund mit Balance, Konzentration, Mut und Geschicklichkeit zu überwinden. Ziel des Aufstiegs und Belohnung für die Anstrengung ist die Aussichtsplattform in luftigen 12 Metern Höhe. Große und kleine Kletterer haben von dort einen Ausblick über die gesamte Jochen Schweizer Arena und die Tegernseer Alpen. Wer nach dem Hochseilklettergarten noch mehr Lust auf Abenteuer hat, der tobt sich im weitläufigen Flying Fox XL Parcours aus. Auf vier verschiedenen Strecken mit insgesamt rund 330 Metern Länge können die Besucher das komplette Areal umrunden. Die einzigartige Anordnung der Seilrutschen ermöglicht es sogar, paarweise zu starten und den Spaß so zu verdoppeln. Für die mutigsten Besucher wartet am Ende der Sprung vom Sky-Jump-Turm aus 12 Metern Höhe. Zur Feier des Saisonstarts erleben sie den freien Fall am Eröffnungswochenende vom 31. März und 1. April sogar kostenlos und für alle Kids bietet ein Bungee-Trampolin ein zusätzliches Erlebnis.

Die wichtigsten Daten zum Outdoor-Park:

Saisonstart: 31.03.2018

Ort: Jochen Schweizer Arena

Ludwig-Bölkow-Allee 1, 82024 Taufkirchen (A8, Ausfahrt Taufkirchen Ost)

Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 14:00 – 20:00

Sa. – So.: 10:00 – 20:00

Feiertags: 10:00 – 20:00

Ferien: 10:00 – 20:00

Hochseilklettergarten für Kinder ab 120cm Körpergröße in Begleitung eines Erwachsenen. Flying Fox ab 10 Jahren und einem Mindestgewicht von 40 kg möglich.