Erneute Brandstiftung an Kraftfahrzeug in Tiefgarage – Schwanthaler Höhe

Am Mittwoch, 10.07.2024, gegen 18:00 Uhr, bemerkte eine 47-Jährige mit Wohnsitz in München in einer Tiefgarage ein brennendes Motorrad. Aus diesem Grund informierte sie den Notruf, weshalb kurz darauf mehrere Löschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr München und mehrere Streifen der Münchner Polizei am Brandort eintrafen.

Im Zuge der Löscharbeiten wurden der Außenbereich und sämtliche Zufahrtswege zur Tiefgarage abgesperrt und der Straßenverkehr umgeleitet. Da es Anhaltspunkte für eine Brandstiftung gab, erfolgte eine Fahndung nach einem möglichen Brandstifter, welche negativ verlief.

An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Ein Brandfahnder des Kommissariats 13 (Branddelikte) rückte unverzüglich zum Tatort aus und übernahm die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hans-Fischer-Straße, Theresienhöhe, Wugg-Retzer-Straße und den Bereich um den Quartiersplatz Theresienhöhe Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.