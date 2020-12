Eröffnung der „FC Bayern World“ – einzigartiges Projekt in der Fußballwelt

Fan-Erlebnis im Herzen von München

Der FC Bayern hat seine „FC Bayern World“ offiziell eröffnet. Präsident Herbert Hainer, der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge und Jörg Wacker, Vorstand für Internationalisierung und Strategie, gaben am heutigen Mittwoch um 12 Uhr den Startschuss und eröffneten das neue Highlight des FC Bayern im Herzen von München.

Die „FC Bayern World“ ist ein multifunktionaler Gebäudekomplex auf 3500 m² direkt neben dem Marienplatz. Dieses einzigartige Objekt in der Weinstraße erstreckt sich über sieben Stockwerke mit dem FC Bayern Flagship Store, zwei Restaurants sowie einem Boutique-Hotel mit 30 Zimmern. Die Eröffnung, die aufgrund der Pandemie in sehr kleinem Rahmen geplant war, fand unter Beachtung der jüngsten Maßnahmen des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ohne Partner und Medienvertreter statt.

Präsident Herbert Hainer: „Der gesamte FC Bayern kann auf die ,FC Bayern World‘ stolz sein. Unser Verein ist in München zuhause und in der Welt daheim – und genau diese Balance zwischen Tradition und Weltoffenheit spiegelt diese neue, einzigartige ,FC Bayern World‘ wider. Sie fügt sich mit ihrer historischen Fassade perfekt ins Münchner Zentrum ein und steht damit auch für einen gelungenen Doppelpass zwischen Verein und Stadt. Alle Mitglieder und Fans des FC Bayern dürfen sich auf Besuche in der ,FC Bayern World‘ freuen. Und zum Rathausbalkon am Marienplatz ist es auch nicht weit.“

Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge: „Unsere ,FC Bayern World‘ ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte unseres Vereins. Sie ist außerdem ein Zeichen, dass wir in Zeiten einer Pandemie nach vorne blicken und uns für die Zukunft optimal aufstellen. Wir haben bei der Planung sorgfältig auf ein erstklassiges Erscheinungsbild geachtet: Neben der Allianz Arena, unserem Vereinsgelände an der Säbener Straße und dem FC Bayern Campus ist die ,FC Bayern Welt‘ ein neuer Blickfang unseres Vereins, der sich wunderbar sehen lassen kann.“

Vorstand Jörg Wacker: „Die ,FC Bayern World‘ ist einzigartig in der globalen Fußballwelt und zeigt wieder einmal die Vorreiterrolle des FC Bayern München. Es ist eine neue Markenwelt, die unsere Historie mit der internationalen Strahlkraft unseres Vereins verbindet. Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir für unsere Fans und alle Besucher ein innovatives Einkaufs- und Markenerlebnis der Extraklasse. Wir zeigen mit dem Boutique-Hotel, unserer bayerischen Gastwirtschaft sowie dem internationalen Restaurant unsere Verbundenheit zu unserer Heimat München und Bayern sowie gleichzeitig auch unsere Weltoffenheit. Das Zusammenspiel aller Einzelelemente der ,FC Bayern World‘ wird im Retail Business neue Maßstäbe setzen.“

Die „FC Bayern World“ hat eine Gesamtfläche von 3500 m², allein 1000 davon umfasst der FC Bayern Flagship Store, der sich über drei der sieben Etagen erstreckt. Im Erdgeschoss sowie im ersten Stock sind zwei Restaurants untergebracht, eines mit bayerischer, eines mit internationaler Küche. Das Boutique-Hotel im bayerischen Stil in den Etagen zwei bis vier verfügt über 30 Zimmer, in Anlehnung an jede Deutsche Meisterschaft des FC Bayern. Im fünften Obergeschoss befindet sich eine Event- und Meeting-Location mit einem titelträchtigen Ausblick direkt auf die Türme der Frauenkirche. Als Partner wird „DO&CO“ in der „FC Bayern World‘ für das bayerische und internationale Restaurant, das Boutique-Hotel sowie die gesamte Eventlocation verantwortlich sein. Das börsennotierte Unternehmen aus Wien vereint bereits die gesamte Hospitality in der Allianz Arena unter sich.

Beim Markenauftritt in Toplage wurde gezielt nach einem Standort gesucht, an dem der FC Bayern optisch in Erscheinung treten kann. Wie beim Bau der Allianz Arena wollte der Verein auch hier architektonisch Akzente setzen; so entschied man sich für die beeindruckende Fassade im Sgraffito Stil, der sich an die historischen Gebäude von 1872 anlehnt. Der respektvolle Umgang mit der Architektur und die harmonische Einbindung in die Altstadt war bei dem Projekt ein zentraler Gedanke.