Euro Pizzafest 2024 am Neptunbrunnen eröffnet

Zusammen mit dem Italienischen Konsulat und der Vereinigung italienischer Lebensart veranstaltet das Park Café München bis Sonntag, 15.09.2024 um 20h ein riesiges Pizzafest mit Kulinarik aus bella Italia!

Am 11. September um 18:00 Uhr wurde das Pizzafest in München feierlich eröffnet. Bei der Eröffnung waren sowohl Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter als auch Sergio Maffettone, der Generalkonsul der Republik Italien, anwesend. Nach den Eröffnungsreden fand ein Rundgang über das Pizzafest statt, bei dem die Besucher die Möglichkeit hatten, die vielfältigen kulinarischen Angebote zu genießen.

Einige der besten italienischen Pizzerien in München sind bei der der Veranstaltung dabei. Die Organisatoren der Initiative, unter der Schirmherrschaft vom italienischen Generalkonsulat, sind Luciano Sorbillo, Botschafter der Pizza Napoletana in Italien und der Welt für die Region Kampanien, und Vito Monaco, Pizzaweltmeister.

Das Fest bietet die Gelegenheit, die ausgezeichneten Pizzen der acht teilnehmenden Pizzerien zu probieren, Bier zu trinken, natürlich aus München, Aperol Spritz und zum Abschluss, in bester neapolitanischer Tradition, Desserts der Konditorei „Le Delizie di Carmelo“, Kaffee und Amaro del Capo.

An zwei Vormittagen (12. und 13. September) werden, in einem speziell für Kinder und Eltern eingerichteten Bereich, Kochkurse angeboten. Bei dieser Gelegenheit werden einige Bände von „Pimpa reist durch Italien“, einem vom italienischen Außenministerium herausgegebenen Buch in italienischer und deutscher Sprache, an die Kinder verteilt.

Das große teilnehmende Publikum wird auch die Ausstellung „Gusto“ entdecken können, die aus der Zusammenarbeit zwischen dem italienischen Außenministerium und dem M9 – Museo del ‘900 entstanden ist.

Diese exklusive Veranstaltung findet einige Tage vor dem Oktoberfest statt, dem ersten einer Veranstaltung, die hoffentlich jährlich stattfinden wird und die von zahlreichen privaten Sponsoren unterstützt wird.

Die Veranstaltung findet im Neptunbrunnen des Alten Botanischen Gartens statt und soll auch Familien und Kinder, Jung und Alt dazu bringen, einen der schönsten Plätze Münchens neu zu entdecken.

Öffnungszeiten:

Do/Fr/Sa 12-22h / So 12-20h

Google Maps Anfahrt >>