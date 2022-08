European Championships Munich 2022 erreichen Schallmauer von einer Million Besucher:innen

Tag acht der European Championships Munich 2022 endete nicht nur mit Gold für Hochspringer Gianmarco Tamberi und Silber für Malaika Mihambo im Weitsprung, sondern auch mit einer erfreulichen Nachricht für das Organisationskomitee: Die European Championships Munich 2022 und das Festival The Roofs haben bis Donnerstagabend mehr als eine Millionen Menschen live vor Ort in den Bann gezogen. Und es geht noch weiter: Am Freitag stehen weitere Medaillenentscheidungen in der Leichtathletik und im Kanurennsport an, außerdem starten die Europameisterschaften im Mountainbike. Am Abend stehen bei The Roofs zahlreiche musikalische Highlights an.

Vanessa Mai auf den Fersen von Christina Hering bei Beat the Class

Wie schnell Profis wie Christina Hering sein können, die sich beim 800-Meter-Halbfinale am Freitagvormittag für den Finallauf am Samtag (20:15 Uhr) qualifiziert hat, hat Pop- und Schlagersängerin Vanessa Mai bei „Beat the Class“ am eigenen Leib erlebt. Trotz Lauffallschirm und auf der Außenbahn war Hering schneller. Da half der Sängerin auch nicht die viele positive Energie, die sie beim Dreh versprüht hat. Aber zugegeben: Die zusätzlichen Aufgaben auf der Laufbahn waren wirklich nicht ohne. Beim Finale am Samstag geht es dann aber nur um eines: Laufen, laufen, laufen.

