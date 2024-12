f.re.e 2025: Reise- und Freizeittrends hautnah erleben

Rechtzeitig vor dem meteorologischen Frühlingsbeginn 2025 bietet die f.re.e, Bayerns größte Freizeit- und Reisemesse, alles rund um Caravaning & Camping, Reisen, Wassersport, Fahrrad sowie Outdoor & Fitness. Die mehr als 1.000 Austeller präsentieren vom 19. bis 23. Februar neueste Trends und Produkte in insgesamt acht Messehallen. Im kommenden Jahr feiert auch eine neue Sonderschau Premiere. Erstmals können Besucher durch Virtual Reality einen Urlaubsort digital erleben und sich dabei anschaulich mit Ökologie und Nachhaltigkeit beschäftigen. Das Virtual Reality-Erlebnis in Halle A3 organisiert die f.re.e zusammen mit der Hochschule München.

Partnerregion Bayerischer Wald: Nachhaltigkeit im Fokus

Die richtige Balance zwischen Komfort und Ressourcenbewusstsein ist auch eines der zentralen Themen, mit dem sich die Partnerregion der f.re.e 2025 präsentiert: der Bayerische Wald. Gerade weil die Natur das höchste Gut des Bayerischen Waldes ist, legt die Region besonderen Wert auf Nachhaltigkeit. Das Mittelgebirge zählt zu den beliebtesten Erholungs- und Wanderregionen Deutschlands. Sowohl für Wellness-, als auch für Aktivurlauber bietet die Region viel.

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm

Auf große Nachfrage bei der f.re.e stoßen die Bereiche Caravaning & Camping (B3, B4, B5) sowie Reisen (A3, A4, A5), die wie im Vorjahr jeweils drei Messehallen belegen. Die Halle B6 ist dem Fahrradsport vorbehalten, die Hallen A6 teilt sich Wassersport mit Outdoor und Fitness. Den detaillierten Hallenplan gibt es online.

Das Rahmenprogramm der f.re.e lässt auch im kommenden Jahr keine Wünsche offen. Wer direkt auf der Messe Produkte und Sportarten ausprobieren will, dem bietet das Mitmachprogramm viele Möglichkeiten: Neben dem Fahrrad- und MTB Parcours bieten der Paddelsee für Kanu und SUP, das Schnuppertauchen und der Kletterturm eine Menge Spaß und Inspiration. In Halle A6 gibt es für alle Sportbegeisterten eine Fitness-Mitmachfläche mit abwechslungsreichen Workouts und Showeinlagen. Auch das Vortragsprogramm der f.re.e kann sich sehen lassen und ergänzt ideal die vielen Aktiv-Angebote. Auf insgesamt sieben Bühnen wird es viele spannende Vorträge und Diskussionen geben.

Neue f.re.e Stage in Kooperation mit Radio Arabella

Zu den Highlights des Bühnenprogramms zählen neben der Reisebühne zu internationalen Themen in Halle A3 die neue f.re.e Stage – powered by Radio Arabella. Auf der Bühne gibt es nicht nur gute Musik, sondern auch spannende Vorträge und Diskussionen. „Als Bayerns meistgehörter Regionalsender und langjähriger Partner der Messe München, freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit auch bei der neuen f.re.e Stage“, ergänzt Till Coennen, Geschäftsführer von Radio Arabella. „Für die Besucher in Halle A5 werden das Arabella-Team und unsere bekannten Moderatoren fünf Tage lang ein unvergessliches Erlebnis schaffen. Unterhaltung, Information und bayerische Lebensfreude werden dabei perfekt miteinander vereint.“

f.re.e-Ticket auch für Münchner Auto Tage und IMOT gültig

Parallel zur f.re.e finden die Münchner Auto Tage in der Halle C4 statt. Interessierte können dort zahlreiche Modelle vergleichen – die Bandbreite reicht vom SUV bis zum kleinen Stadtflitzer – und sogar vor Ort Probe fahren. Wem zwei Räder reichen, ist auf der internationalen Motorrad-Ausstellung IMOT bestens aufgehoben. Die größte Zweiradmesse Süddeutschlands findet vom 21. bis 23. Februar in den Hallen C5 und C6 statt. Zu sehen gibt es topaktuelle Motorrad- und Rollermodelle sowie spannende Sondershows. Das Ticket der f.re.e gilt auch für den Besuch der IMOT und der Münchner Auto Tage.