„Fasching hat Herz“ am Unsinnigen Donnerstag auf dem Viktualienmarkt

Am 08. Februar heißt es wieder „Fasching hat Herz“ auf der Open Air Bühne auf dem Viktualienmarkt!

Gemeinsam mit den Markthallen München lädt die Münchner Gesellschaft Narrhalla e.V. zum „Unsinnigen Donnerstag“ ein.

Nach den Begrüßungsworten von der 3. Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München, Frau Verena Dietl und Kommunalreferentin Kristina Frank bieten Faschingsgesellschaften aus München und Umgebung mit ihren Auftritten ein buntes Programm, das einzigartig ist.

Anschließend geht es ins „Alte Hackerhaus“ in der Sendlinger Strasse 14. Das Traditi-onswirtshaus wird am Weiberfasching zur Partylocation und Narrhalla Prinz Christian Schöttl (2016) rockt beim „Narrischen Schlagerfasching“ als DJ das Lokal.

Beginn: 19:00 Uhr. Der Eintritt beträgt 15,- €. Karten sind ab sofort im „Alten Hackerhaus“ „Zum Stiftl“ am Marienplatz, Weinstrasse 3 und am Tag der Veranstaltung an der Abendkasse im „Alten Hackerhaus“erhältlich.

Open Air-Bühne Viktualienmarkt

08. Februar 2024

14:00 bis 20:00 Uhr

Programmablauf:

14:00 Anmoderation

14:10 Offizielle Begrüßung durch Frau Bürgermeisterin Verena Dietl, Frau Kom-munalreferentin Kristina Frank

14:15 Musik

14:35 Faschingsclub Laim

14:50 Musik

15:05 Faschingsclub Neuhausen

15:20 Faschingprinzenpaar für Märkte und Volksfeste

15:25 Musik

15:35 Männerballet Olching

15:50 Musik

16:05 Narrhalla Heidechia

16:20 Musik

16:35 Narrhalla Jugend- und Kindergarde

16:50 Musik

17:05 Feringa

17:20 Musik

17:35 Crachia (Teenies)

17:50 Musik

18:05 Marktweiber

18:20 Musik

18:35 Moosacher Faschingsclub

18:50 Musik

19:05 Narrhalla

19:30 Musikalischer Ausklang bis Ende Veranstaltung 20:00 Uhr